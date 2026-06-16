Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους ενόψει της προγραμματισμένης εξουδετέρωσης μιας βόμβας 250 κιλών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που ανακαλύφθηκε στη γερμανική πόλη Πότσδαμ λίγο έξω από το Βερολίνο.

Περίπου 6.500 κάτοικοι, που ζουν στη περιοχή αυτή, κλήθηκαν να την εκκενώσουν μέχρι τις 8:30 π.μ. (09:30 ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί. Μέλη των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων πήγαν πόρτα-πόρτα για να ελέγξουν αν έχουν φύγει όλοι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής της πόλης.

Η κυκλοφορία των τρένων στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης έχει διακοπεί.

Ζώνη αποκλεισμού με ακτίνα 700 μέτρων έχει δημιουργηθεί γύρω από την αμερικανικής κατασκευής βόμβα που βρέθηκε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο κέντρο της πόλης.

Ο πυροτεχνουργός Μάικ Σβίτσκε δήλωσε πως περιμένει ότι η επιχείρηση για την εξουδετέρωση της βόμβας θα διαρκέσει από 30 λεπτά ως μία ώρα.

Δεν είναι ασυνήθιστο να ανακαλύπτονται στη Γερμανία πυρομαχικά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που δεν έχουν εκραγεί, ακόμα και πάνω από 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου.

Οι βόμβες ανακαλύπτονται συνήθως στη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών και μερικές φορές το αποτέλεσμα είναι μεγάλες επιχειρήσεις απομάκρυνσης των κατοίκων.

Πηγή: skai.gr

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