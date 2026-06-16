Ιταλία: Επτά συλλήψεις αναρχικών για τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχο την ανατροπή της δημοκρατικής τάξης

Επτά συλλήψεις αναρχικών, δυο εκ των οποίων μετατράπηκαν κατ' οίκον περιορισμό, πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Ιταλία ως ύποπτων για τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχο την ανατροπή της δημοκρατικής τάξης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν ως έδρα τη Ρώμη και δρούσαν επίσης στο Μιλάνο και στη Νάπολη.

Στο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνονται επιθέσεις κατά δημόσιων υποδομών, που προκάλεσαν διακοπή της λειτουργίας τους. Δύο εκ των συλληφθέντων κατηγορούνται ότι, πριν από τέσσερις μήνες, τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Ρώμη με τη Φλωρεντία. Οι ζημιές από την επίθεση αυτή είχαν υπολογιστεί στις 455.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σαμποτάζ συνδεόταν με τους φετινούς χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα και με τις διαμαρτυρίες και τις βίαιες αντιδράσεις από το χώρο των αναρχικών κατά των σκληρών συνθηκών φυλάκισης του Ιταλού αναρχικού Αλφρέντο Κόσπιτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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