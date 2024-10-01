Νέους «δρόμους» για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος φιλοδοξεί να δώσει το πρόγραμμα των «Γαλάζιων Πρεσβευτών», μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ναυτασφαλιστικής εταιρείας Hellenic Hull.

Το πρόγραμμα «Γαλάζιοι Πρεσβευτές», που άρχισε να υλοποιείται πιλοτικά τον Δεκέμβριο του 2023, «αγκαλιάζει» μαθητές δημοτικών σχολείων από τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, προσφέροντάς τους μία μοναδική ευκαιρία να μάθουν για το μέλλον της θάλασσας, της ναυτιλίας και της αλιείας, καθώς επίσης και για την πολιτιστική διαχείριση των ωκεανών και τη βιοποικιλότητα.

Οι μικροί μαθητές από νησιά όπως η Θάσος, η Λήμνος, η Σαμοθράκη, η Λέσβος, η Ικαρία, οι Φούρνοι, η Σκύρος, η Ρόδος, η Κάλυμνος, η Αμοργός, οι Λειψοί, το Καστελλόριζο, οι Αρκοί, η Κεφαλονιά, το Μεγανήσι, η Αντίπαρος, η Σχοινούσα, η Σίκινος, η Γαύδος, η Θύμαινα, η Νίσυρος, η Σάμος, η Ανάφη, η Χίος, η Σκόπελος και η Μήλος, έχουν την ευκαιρία να γίνουν οι πρεσβευτές του μέλλοντος για την προστασία της θάλασσας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση πέντε πυλώνες: Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Ναυτιλία και Ναυτιλιακές Υπηρεσίες, Αλιεία και Βιοποικιλότητα, Θαλάσσιος Τουρισμός και Πολιτιστική Διαχείριση των Ωκεανών, καθώς και Ψηφιακές Δεξιότητες για τη Γαλάζια Οικονομία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές, σε συνεργασία με τους καθηγητές και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρακολουθούν διαλέξεις και συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια, καλλιεργώντας κριτική σκέψη, συνεργασία και δημιουργικότητα.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρία. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από καλλιτεχνικές εκθέσεις ζωγραφικής με θέμα τη θάλασσα και τη γαλάζια ανάπτυξη, αλλά και να συμμετάσχουν σε ψηφιακές δραστηριότητες, με έμφαση στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, ακολουθώντας τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.

Με περισσότερες από 20 ώρες διαδικτυακής διδασκαλίας και εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες αποκτούν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ηγηθούν του μέλλοντος της γαλάζιας οικονομίας.

Η διάδραση αυτή με την ψηφιακή τεχνολογία, σε συνδυασμό με τις διαλέξεις των ειδικών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φορείς όπως το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο και το Παγκόσμιο Φόρουμ Ναυτιλίας, εμπλουτίζει την εμπειρία των μαθητών και των φοιτητών, δίνοντάς τους πρόσβαση σε γνώση και εμπειρίες από κορυφαίους ειδικούς του κλάδου.

Το 2024, το πρόγραμμα συνεχίζει την πορεία του, επεκτείνοντας το δίκτυό του και προσφέροντας αυτή τη μοναδική εμπειρία σε ακόμη περισσότερα σχολεία και νησιά. Στόχος, όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, είναι οι νέες γενιές να γίνουν οι πρεσβευτές της γαλάζιας ανάπτυξης, μεταφέροντας το μήνυμα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη Γαύδο έως τη Σαμοθράκη, και από τους Αρκιούς έως το Μεγανήσι.

Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Hellenic Hull, δημιουργεί μια «γέφυρα» που συνδέει τη γνώση με την πράξη, δίνοντας στους μαθητές τα εφόδια για να αγαπήσουν τον τόπο τους και να ανακαλύψουν τις απεριόριστες ευκαιρίες που μπορεί να τους προσφέρει η θάλασσα. Πρόκειται για μια ολιστική και διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία που δίνει φτερά στη νέα γενιά των «Γαλάζιων Πρεσβευτών», οι οποίοι θα ηγηθούν της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και θα προστατεύσουν τον αστείρευτο πλούτο των θαλασσών μας.

Γι' αυτό και οι διοργανωτές φορείς καλούν όσα σχολεία επιθυμούν, να αποτελέσουν μέρος της κοινότητας των «Γαλάζιων Πρεσβευτών» και να αναλάβουν να διαδώσουν το μήνυμα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιώσιμης αξιοποίησης των ωκεανών, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.