Δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς της ναυτιλίας συγκαλούνται αυτή την εβδομάδα για τη 82η σύνοδο MEPC (Επιτροπή Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Προστασίας) του ΙΜΟ, η International Association of Ports and Harbors (IAPH) δημοσίευσε μια νέα έκθεση που διερευνά την πρόοδο στην απανθρακοποίηση των υποδομών των λιμένων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ειδικότερα, η συμβουλευτική εταιρεία Maritime & Transport Business Solutions (MTBS) εκπόνησε τη μελέτη για λογαριασμό της IAPH.

Χρησιμοποιώντας case studies λιμένων στην Κένυα, την Ινδονησία, τις Νήσους Σολομώντα, τη Βραζιλία και την Ινδία, η έκθεση προσδιόρισε τις επενδύσεις που απαιτούνται στα λιμάνια, για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στα μελλοντικά καθαρά καύσιμα, με στόχο την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η προετοιμασία των λιμανιών για την ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται, επίσης, να τεθεί ως προτεραιότητα.

Δυστυχώς, η κατασκευή λιμενικών υποδομών για πράσινο ανεφοδιασμό και ηλεκτροδότηση των τερματικών σταθμών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα μεγάλο εγχείρημα για αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την IAPH, η συνολική επένδυση για αυτή τη μετάβαση είναι μεταξύ 55 και 83 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του λιμανιού, την υπάρχουσα υποδομή και τις προηγούμενες επενδύσεις για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.

Παρόλο που τα μέλη του ΙΜΟ, δεν έχουν έρθει σε συναίνεση για μέτρα βασισμένα στην αγορά, όπως η τιμή του GHG (αερίου του θερμοκηπίου), η IAPH το βλέπει σαν πιθανή πηγή επενδύσεων για το υπέρογκο κόστος της απανθρακοποίησης των λιμανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

«Ο κίνδυνος ενός μέτρου βασισμένου στην αγορά που αυξάνει το κόστος μεταφοράς, το οποίο ασκεί πρόσθετη πίεση σε χώρες με υποδομές χαμηλότερης απόδοσης και λιγότερη συνδεσιμότητα με το παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από τα πιθανά έσοδα που τους διατίθενται για μέτρα προσαρμογής και μετριασμού που σχετίζονται με τα λιμάνια, για να ξεκινήσει η ενεργειακή μετάβαση», δήλωσε ο Patrick Verhoeven, Διευθύνων Σύμβουλος της IAPH.

Καθώς η συνεδρίαση της MEPC αυτής της εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιήσει ένα πλαίσιο που θα καθοδηγεί την τιμολόγηση του άνθρακα στη ναυτιλία, η IAPH δήλωσε ότι παραμένει ουδέτερη ως προς την επιλογή του μέσου. Επί του παρόντος, υπάρχουν τέσσερις προτάσεις πολιτικής για την εισφορά άνθρακα.

Ωστόσο, η IAPH έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει έναν μηχανισμό τιμολόγησης άνθρακα που θα παρέχει ισχυρό κίνητρο για επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και θα επιτρέψει την εμπορική βιωσιμότητα καυσίμων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

