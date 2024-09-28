ΝΑΤ: Νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του Έλληνα ναυτικού και της ναυτιλίας

Tα τελευταία τρία χρόνια, το ΝΑΤ έχει χαράξει νέα πορεία, αναπτύσσοντας νέες, εμβληματικές πρωτοβουλίες για την πολύπλευρη στήριξη του Έλληνα ναυτικού και της ελληνικής ναυτιλίας.

«Στο πλαίσιο αυτό, κάνοντας πράξη την ψηφιακή μετάβαση, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως σταθερή βάση για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, προχωρήσαμε στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού και στην απλοποίηση σύνθετων διοικητικών διαδικασιών προς όφελος των Ελλήνων ναυτικών και συνταξιούχων. Πλέον, από νέα βάση συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του ΝΑΤ» δηλώνει η διοικήτρια του ΝΑΤ, Γεωργία Μανιάτη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έτσι, εντός του 2024, παρουσιάστηκε η πρώτη υλοποίηση της εφαρμογής My NAT, με την απεικόνιση της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών. Σκοπός της εφαρμογής, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους ναυτικούς, μέσω της ιστοσελίδας του ΝΑΤ και για κινητές συσκευές σε περιβάλλοντα Android και iOS είναι:

- η εμφάνιση ιστορικού υπηρεσίας,

- η αναλυτική πληροφορία των υπηρεσιών (συνολικές ημέρες υπηρεσίας, ημέρες ανά έτος, ιστορικό υπηρεσιών κατά χρονικό εύρος κ.λπ.),

- η δημιουργία και αποθήκευση σε pdf αρχείο και

- η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων βασισμένων σε φίλτρα (διάστημα απασχόλησης ανά τύπο πλοίου, όνομα πλοίου, ειδικότητα απασχόλησης, πληροφορίες αποδοχών και εισφορών, ημέρες πραγματικής υπηρεσίας, ημέρες αδείας κ.ά.).

Με δεδομένο ότι η εφαρμογή λειτουργεί με βάση την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔΝ), έχει ήδη αποφασιστεί η ένταξη σε αυτήν και της εξαγοράς της ναυτικής υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία.

Στο επόμενο διάστημα, προγραμματίζεται και η εμφάνιση του φακέλου της εταιρίας, όπου υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των εταιριών στο σύνολο των πληροφοριών που χρειάζονται για τη συναλλαγή τους με το ΝΑΤ, παροχή του ιστορικού των συναλλαγών τους, καθώς και παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων/συναλλαγών.

«Επίσης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, συμμετείχαμε στην υλοποίηση εφαρμογής της ψηφιακής νηολόγησης πλοίων (e-νηολόγιο) στην ελληνική σημαία, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της ναυτιλιακής κοινότητας» σημειώνει η κα Μανιάτη και προσθέτει: «Πλέον, προχωρώντας σταθερά μπροστά, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση, που περιλαμβάνουν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής, ήτοι την έκδοση ενός RF κωδικού πληρωμής σε κάθε αποδεικτικό υποβολής ΑΠΔΝ, που στόχο έχει τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, τη σύνδεση απαίτησης με μοναδικό αριθμό πληρωμής και την άμεση ενημέρωση του ΝΑΤ για την πορεία πληρωμών».

Επιπλέον, θα υλοποιηθεί και μία νέα δράση, η οποία αφορά την ψηφιοποίηση των εντύπων (βιβλίων) που χρησιμοποιούν οι εταιρίες (e-books) για αποτύπωση των προβλεπόμενων κατά τον νόμο ενεργειών τους.

Πρόκειται για μία πραγματική μεταρρύθμιση, που θα διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα της ελληνικής ναυτιλίας.

Για τη λειτουργία κάθε πλοίου απαιτείται η τήρηση συνολικά 17 «βιβλίων», που αποτυπώνουν τις προβλεπόμενες κατά τον νόμο ενέργειες του, από το φορτίο που μεταφέρει έως τα καύσιμα που χρησιμοποιεί ή ακόμα και τα απορρίμματά του.

Έως σήμερα, τα βιβλία αυτά είναι σε έντυπη μορφή, η προμήθειά τους γίνεται από το ΝΑΤ, άρα απαιτείται η υποχρεωτική επιτόπια παρουσία εκπροσώπου του πλοίου ή της πλοιοκτήτριας εταιρίας στην έδρα του Ταμείου και, εν συνεχεία, η μεταφορά των βιβλίων στα πλοία, όπου κι αν βρίσκονται, ενώ δημιουργείται και πρόσθετος φόρτος εργασίας στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΝΑΤ, μεταξύ άλλων προβλημάτων.

Με την ανάπτυξη του νέου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών βιβλίων, προχωράει η ψηφιοποίηση αυτών των βιβλίων, που έτσι γίνονται e-books, πετυχαίνοντας γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτηση των ναυτιλιακών εταιριών, μετάβαση της πρόσβασης των φορέων πιστοποίησης σε paperless υπηρεσίες και κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στη λειτουργία του ΝΑΤ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την κα Μανιάτη, προκύπτουν και άλλα οφέλη, όπως η δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης της κίνησης βιβλίων, η δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών βιβλίων από έναν εκπρόσωπο, η άμεση παράδοση των βιβλίων στα πλοία, όπου κι αν βρίσκονται και η καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του ΝΑΤ.

Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει τη δημιουργία των πρώτων ηλεκτρονικών βιβλίων πετρελαίου, φορτίου και απορριμμάτων.

Πηγή: skai.gr

