Ο νέος επικεφαλής της γερμανικής Frachtcontor Junge & Co αναφέρει ότι μία σχεδιασμένη επέκταση στην Ιαπωνία και στην Ελλάδα αντανακλά τη φιλοδοξία του στη διεθνή αγορά shipbroking.

O Διευθύνων σύμβουλος Jens Mahnke, που είναι στο τιμόνι του shipbroker από τον Απρίλιο, είπε ότι το πρώτο από τα δύο νέα γραφεία σε στρατηγικές θέσεις-κλειδιά στην Αθήνα και το Τόκιο. Θα ανοίξει τον επόμενο μήνα.

Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μία εξέλιξη συγκριτικά με το παρελθόν, καθώς μέχρι τώρα η Frachtcontor, είχε τη βάση της στο Αμβούργο, όπου για περίπου 119 χρόνια έχει δουλέψει κοντά στη γερμανική βιομηχανία χάλυβα και πετρελαίου. Αυτή η δυναμική φαίνεται ότι έχει αλλάξει.

«Έχουν απομείνει λίγες αποκλειστικές δουλειές», ο Mahnke. «Έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικός χώρος, πολύ ανταγωνιστικός».

«Έτσι, η Frachtcontor πρέπει να βρει τρόπο να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό broker. Αυτό αποτελεί πρόκληση»

Απορρίπτει τις συζητήσεις για υπερκορεσμένες αγορές στην Ελλάδα και πιστεύει ότι η επέκταση σε παγκόσμιο επίπεδο θα βοηθήσει τον shipbroker, να προσελκύσει ταλέντα εκτός Γερμανίας.

Μιλώντας κατά την επιστροφή του από την Αθήνα, Mahnke εξήγησε ότι σχεδιάζει να εγκαινιάσει τη Frachtcontor Junge Hellas τη 1η Ιανουαρίου.

Το ελληνικό γραφείο θα στελεχωθεί αρχικά με δύο-τρεις sipbrokers, συμπεριλαμβανομένου του Άγγελου Καλογερά, ο οποίος, σύμφωνα με το LinkedIn, θα διαχειρίζεται τις μετοχές.

Πηγή: skai.gr

