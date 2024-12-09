Ολοκληρώθηκαν οι επιθεωρήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA).

Η αφοσίωση και επιμονή για ποιοτική και διαρκώς αναβαθμιζόμενη δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και η πλήρης εναρμόνισή της με τα νέα πρότυπα εκπαίδευσης που θέτει η αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση STCW 1978 (Standards of Training Certification and Watch Keeping), αποτελεί ύψιστο στόχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγνώριση των ελληνικών πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency, EMSA), το χρονικό διάστημα από 26/11/2024 έως και 05/12/2024, με αντικείμενο τη συμμόρφωση της χώρας μας με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/993 «για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης ναυτικών» τόσο σε επίπεδο εποπτείας Διοίκησης, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικότερα, επιθεωρήθηκαν η Δ.ΕΚ.Ν., η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας και η Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπρόπυργου.

Υπενθυμίζεται ότι, έχοντας ανακηρύξει τα έτη 2024 και 2025 ως «Έτη Ναυτικής Εκπαίδευσης», μεταξύ των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων του υπουργείου, περιλαμβάνεται ο επανασχεδιασμός και η διαρκής και ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις, τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

