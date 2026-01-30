Χαρτζιλίκι και ΑΑΔΕ. Τα Fake News διαδίδονται ενώ τα πραγματικά προβλήματα μένουν στη σιωπή

Την προηγούμενη εβδομάδα γέμισαν τα ΜΜΕ από αναφορές ότι τάχα για το χαρτζιλίκι που δίνουν οι γονείς στα παιδιά μέσω IRIS θα πρέπει να υποβάλλονται δηλώσεις φόρου δωρεάς. Το ότι κάτι τόσο παράλογο διαδόθηκε με τόση ταχύτητα σε σημείο να αναγκαστεί η ΑΑΔΕ να βγάλει σχετική ανακοίνωση διάψευσης, είναι ενδεικτικό της ανασφάλειας που επικρατεί στην κοινωνία για τις φορολογικές διαδικασίες. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση, ότι η κοινή λογική δεν σε προστατεύει από τα οριζόντια μέτρα της ΑΑΔΕ που επιβάλλονται αδιακρίτως επί δικαίων και αδίκων.

Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην ΑΑΔΕ εξηγείται εύκολα, γιατί οι παραλογισμοί που διέπουν πολλές αποφάσεις της δυστυχώς δεν αποτελούν fake news. Το παράδοξο είναι γιατί τα πραγματικά προβλήματα μένουν στη σιωπή.

500 ευρώ πρόστιμο για υποβολή δήλωσης ενός ευρώ με ένα δευτερόλεπτο καθυστέρησης, δεν είναι fake news, είναι νόμος. Τα ΜΜΕ όμως δεν ασχολούνται κι έτσι η ΑΑΔΕ δεν νιώθει την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις.

Πρόστιμο ίσο με την μη έκδοση αποδείξεων ενώ οι αποδείξεις έχουν εκδοθεί κανονικά αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο e-send λόγω βλάβης, δεν είναι fake news, είναι πραγματικότητα. Τα ΜΜΕ όμως δεν ασχολούνται κι έτσι η ΑΑΔΕ δεν αισθάνεται την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις.

Πρόστιμο 5.000 για τη μη καταχώριση στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων μιας πληροφορίας ήδη διαθέσιμης και άμεσα προσβάσιμης από όλους στο διαδίκτυο, δεν είναι fake news, είναι νόμος. Τα ΜΜΕ όμως δεν ασχολούνται κι έτσι το Υπουργείο Οικονομικών δεν αισθάνεται την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις.

Πρόστιμο 20.000 αν ένας ταμίας χρησιμοποιήσει για μια είσπραξη το λάθος POS δεν είναι fake news, είναι ο νόμος. Τα ΜΜΕ όμως δεν ασχολούνται κι έτσι η φορολογική αρχή δεν αναγκάζεται να δώσει εξηγήσεις.

Η νέα αναλυτική περιοδική δήλωση του ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) όπου εμφανίζονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις των εργαζομένων, δεν λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις με υπέρογκα πρόστιμα και οι εργαζόμενοι με προβλήματα στην υγειονομική τους κάλυψη. Τα ΜΜΕ όμως δεν ασχολούνται, οπότε το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ δεν πρόκειται να δώσουν εξηγήσεις.

Στις 15 Μαρτίου ανοίγουν οι φορολογικές δηλώσεις, αλλά τα έντυπα και οι οδηγίες δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Τα ΜΜΕ όμως δεν ασχολούνται, κι έτσι η φορολογική αρχή δεν πρόκειται να δώσει εξηγήσεις.

Τα συστήματα για τη δεύτερη φάση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής δεν είναι ακόμα έτοιμα αν και σε λίγους μήνες ξεκινά υποχρεωτικά. Τα ΜΜΕ όμως δεν ασχολούνται κι έτσι η ΑΑΔΕ δεν πρόκειται να δώσει εξηγήσεις.

Διεθνής έρευνα έχει κατατάξει την Ελλάδα ως το πιο περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον στον κόσμο. Τα ΜΜΕ όμως δεν ασχολούνται, κι έτσι το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις.

Ένας συνταξιούχος που εργάζεται παράλληλα δεν αρκεί να τηρεί τις ίδιες διαδικασίες με έναν μη συνταξιούχο. Υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει ειδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, ενημερώνοντας για τη διπλή του ιδιότητα — μια πληροφορία που ο ΕΦΚΑ ούτως ή άλλως γνωρίζει και έχει καθήκον να γνωρίζει. Αν η δήλωση αυτή δεν γίνει εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ποινή ίση με δώδεκα μηνιαίες συντάξεις, παρότι η προθεσμία περιορίζεται πρακτικά ακόμη και σε μία μόλις ημέρα, όταν η απασχόληση ξεκινά την τελευταία ημέρα του μήνα. Μιλάμε, δηλαδή, για απώλεια συντάξεων ενός ολόκληρου έτους λόγω μη έγκαιρης τήρησης μιας τυπικής υποχρέωσης χωρίς ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Τα ΜΜΕ όμως δεν αναδεικνύουν το ζήτημα, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ να μην αισθάνονται την ανάγκη να δώσουν εξηγήσεις.

Θα πρέπει ίσως ένας κοινωνιολόγος ή ένας ψυχίατρος να μας εξηγήσει, γιατί όλοι αδιαφορούν για τα πραγματικά προβλήματα και την ίδια στιγμή τα ψεύτικα προβλήματα να διαδίδονται σαν αστραπή και απασχολούν τους πάντες. Τι έχει συμβεί και είμαστε τσακωμένοι με την αλήθεια και φίλοι με τα ψέματα;



* Ο Αγαμέμνων Σταυρόπουλος είναι Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός