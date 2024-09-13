Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου: H Θεοδώρα Ρήγα είναι η νέα πρόεδρος

Νέος πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου (MedCruise) αναλαμβάνει με τριετή θητεία η Ελληνίδα κυρία Θεοδώρα Ρήγα, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Μάλαγα της Ισπανίας στο πλαίσιο της 65ης Γενικής Συνέλευσή της. Θα αντικαταστήσει την κυρία Figen Ayan που παραμένει στο ΔΣ της MedCruise.

Η κυρία Ρήγα είναι γενική εμπορική διευθύντρια και διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΟΛΘ Α.Ε., έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της MedCruise εκπροσωπώντας διαφορετικούς λιμένες της Μεσογείου, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ).

Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε εταιρείες λιμένων, ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τα τελευταία 20 χρόνια, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Κρουαζιέρας και μέλος διοικητικού συμβουλίου ναυτιλιακής εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως εμπορική διευθύντρια και ως σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στις μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες στην Ελλάδα, παρέχοντας επικοινωνιακή υποστήριξη στην Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της κρουαζιέρας που τις επιτρέπει να γνωρίζει τόσο τις ανάγκες των μικρότερων (όσον αφορά τη διακίνηση) λιμένων κρουαζιέρας όσο και των μεγαλύτερων λιμένων που εξυπηρετούν πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες ετησίως.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εξέλιξη της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σημαντική μετατροπή από ένα λιμάνι με λιγότερες από 10 προσεγγίσεις ετησίως (πριν από την πανδημία) σε ένα λιμάνι με περισσότερες από 80 προσεγγίσεις.

«Πιστεύω ακράδαντα στην αξία της συλλογικής δράσης, ή όπως το λέμε στα Ελληνικά, η ισχύς εν τη ενώσει. Με όραμά να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε κάνει τόσο καλά μέχρι στιγμής, αναβαθμίζουμε τις δραστηριότητές μας και πετυχαίνουμε ακόμα περισσότερα όλοι μαζί, διασφαλίζοντας παράλληλα την υπεύθυνη ανάπτυξη της κρουαζιέρας και ωφελώντας όλες τις πόλεις - λιμάνια και τους προορισμούς της Μεσογείου» ανέφερε η ίδια σε δηλώσεις της.

Πρόσθεσε επίσης ότι «μέσω των συλλογικών δράσεων των μελών της MedCruise και συνεργειών με άλλες ενώσεις και θεσμούς (UNTWO, ESPO, AIVP, CLIA, IAPH κ.α.) μπορούμε να συμβάλουμε στη μεγιστοποίηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικά βιώσιμης ανάπτυξης των λιμανιών, των προορισμών και όλων των ενδιαφερομένων στη Μεσόγειο και τις παρακείμενες θάλασσες».

Σχετικά με τη MedCruise

Αποστολή της MedCruise είναι η προώθηση του κλάδου της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και τις παρακείμενες θάλασσες. Η Ένωση βοηθά τα μέλη της να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της βιομηχανίας κρουαζιέρας παρέχοντας ευκαιρίες δικτύωσης, προώθησης, καθώς και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ιδρύθηκε στη Ρώμη στις 11 Ιουνίου 1996, με μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 16 λιμανιών σε επτά διαφορετικές χώρες, ενώ τα μέλη της MedCruise εξαπλώνονται σήμερα σε 22 χώρες και βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Η MedCruise εκπροσωπεί περισσότερα από 154 λιμάνια και 57 συνδεδεμένα μέλη (associate members).

Οι δραστηριότητες της Ένωσης οργανώνονται από τρεις Τεχνικές Επιτροπές που εστιάζουν στα ζητήματα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της συνεργασίας και της προώθησης.

