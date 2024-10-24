Τον υπουργό Ναυτιλίας θα συναντήσει η ΠΝΟ

Συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη για θεσμικά ζητήματα αναμένεται να έχει αύριο η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, σε μια ύστατη προσπάθεια, να βρεθεί λύση από τη συνεχιζόμενη απεργία των ναυτικών στα πλοία της ακτοπλοϊας για δεύτερο 48ωρο.

Τα πλοία της ακτοπλοϊας παραμένουν δεμένα από τα ξημερώματα της Πέμπτης 24/10 και ώρα 00:01 έως την Παρασκευή 25/10 στις 12 τα μεσάνυχτα.

Η κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας γίνεται με αφορμή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και θεσμικά ζητήματα.

Για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) έχει επανέλθει στο τραπέζι του διαλόγου με νέα πρόταση που καλύπτει πλήρως τον πληθωρισμό και προβλέπει 5% για το 2025 και 2% για το 2026.

H προηγούμενη πρόταση προέβλεπε αύξηση της τάξεως του 3%, ενώ ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας υπενθυμίζει ότι για τα έτη 2023-2024 τα πληρώματα της επιβατηγού ναυτιλίας έλαβαν αθροιστικά, συνολική αύξηση των αποδοχών τους άνω του 11%.

Ωστόσο συνδικαλιστικές πηγές από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σημείωναν πάντως ότι από το 2010-2019 η αύξηση στις συλλογικές συμβάσεις ήταν σε σύνολο 6,5%..

Ο ΓΓ της ΠΝΟ Μανώλης Τσικαλάκης έχει αναφέρει ότι πέραν της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τις οποίες το συνδικαλιστικό κίνημα των ναυτικών έχει ζητήσει αύξηση 12% υπάρχουν επιπλέον ζητήματα που απασχολούν τους Ελληνες ναυτικούς όπως οι μειωμένες συνθέσεις στα πλοία κατά τη χειμερινή περίοδο από το Νοέμβριο έως το Μάρτιο ενώ ζητείται και η επανεξέταση του θέματος που διέπει την τετράμηνη δρομολόγηση των Ε/Γ-Ο/Γ Ταχυπλόων Σκαφών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει αύριο, αφού το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ προκειμένου να πάρει τις τελικές της αποφάσεις καθώς ακολουθεί και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.