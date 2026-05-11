Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι το ελληνόκτητο τάνκερ Agios Fanourios I, φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ, διέσχισε το Στενό του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim News Agency.

Το δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας είχε αγκυροβολήσει στα μέσα Απριλίου στα ανοικτά των νότιων πετρελαϊκών τερματικών του Ιράκ για να φορτώσει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές από τα ιρακινά λιμάνια και τον ενεργειακό τομέα.

Το Agios Fanourios I είχε καταφέρει να εισέλθει στο Στενό στη δεύτερη απόπειρά του, δείχνοντας ότι η διέλευση παραμένει εφικτή – αλλά όχι δεδομένη.

Η κίνηση στο Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη συγκριτικά με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από την κρίση, περισσότερα από 130 πλοία διέσχιζαν καθημερινά το πέρασμα.

Πηγή: skai.gr

