«Είναι ένα εργαλείο πολύ ευπρόσδεκτο για εμάς και νομίζω ότι θα κάνει τη λειτουργία πολύ πιο ομαλή για όλους τους πλοιοκτήτες και τους οργανισμούς», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) Φίλιππος Βενετόπουλος, κατά τη σημερινή παρουσίαση του νέου ψηφιακού συστήματος «e-Ναυλοσύμφωνο» στο λιμάνι του Λαυρίου, που έγινε παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Βενετόπουλος,, υπογράμμισε τη σημασία της επαναφοράς του διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και επαγγελματιών του κλάδου, ενώ παράλληλα, έθεσε τρία κρίσιμα ζητήματα που -όπως είπε- επηρεάζουν άμεσα τον θαλάσσιο τουρισμό και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Πρώτο, αναφέρθηκε στη λειτουργία της Διώρυγας της Κορίνθου, επισημαίνοντας ότι, παρότι δεν αποτελεί άμεση αρμοδιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας, επηρεάζει καθοριστικά τον τουριστικό κλάδο και τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Δεύτερο, στάθηκε στο θέμα των αγκυροβολίων και των θαλάσσιων πάρκων, ζητώντας οι επαγγελματίες του yachting να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των σχετικών πολιτικών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα του ελλιμενισμού, ευχαριστώντας το λιμάνι του Λαυρίου για τη φιλοξενία και τη στήριξη που παρέχει στα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη.

Τη σημασία του νέου ψηφιακού συστήματος «e-Ναυλοσύμφωνο», όχι μόνο ως εργαλείου μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά και ως μηχανισμού δημιουργίας αξιόπιστης βάσης δεδομένων για τον θαλάσσιο τουρισμό, ανέδειξε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών 'Ανευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ) Ευθύμιος Μπιμπής. Χαρακτήρισε την εφαρμογή «πάρα πολύ σημαντική» για τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού, υπενθυμίζοντας ότι οι πρώτες συζητήσεις για το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2016.

«Φτάσαμε σήμερα να έχουμε μια εφαρμογή που δοκιμάσαμε από τον Απρίλιο και η οποία καλύπτει τις ανάγκες και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΣΙΤΕΣΑΠ υπογράμμισε ότι το «e-Ναυλοσύμφωνο» δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση των διαδικασιών απόπλου, αλλά δημιουργεί για πρώτη φορά ουσιαστική βάση δεδομένων για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.

Όπως εξήγησε, η ύπαρξη οργανωμένων δεδομένων θα επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό και στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου, σε μια περίοδο όπου ο θαλάσσιος τουρισμός αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την ελληνική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

