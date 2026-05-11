Aramco: Προειδοποίηση για επιπτώσεις έως το 2027 αν συνεχιστεί η κρίση στο Ορμούζ

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη διεθνή αγορά ενέργειας έκρουσε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, προειδοποιώντας ότι το σοκ στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας που ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι «το μεγαλύτερο που έχει βιώσει ποτέ ο κόσμος».

Ο επικεφαλής του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού δήλωσε ότι ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ άνοιγε σήμερα πλήρως, «θα χρειάζονταν μήνες ώστε η αγορά να επανέλθει σε ισορροπία».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν η διαταραχή στο Ορμούζ συνεχιστεί για ακόμη μερικές εβδομάδες, «η εξομάλυνση της αγοράς δεν θα επέλθει πριν από το 2027».

Ο Νάσερ σημείωσε ότι η Aramco είναι σε θέση, εφόσον απαιτηθεί, να αυξήσει την παραγωγή της στο μέγιστο βιώσιμο επίπεδο των 12 εκατ. βαρελιών ημερησίως μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, κατά το πρώτο τρίμηνο η εταιρεία παρήγαγε 12,6 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.



Πηγή: skai.gr

