Aramco: Προειδοποίηση για επιπτώσεις έως το 2027 αν συνεχιστεί η κρίση στο Ορμούζ

 Ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco  προειδοποίησε ότι εάν η διαταραχή στο Ορμούζ συνεχιστεί για ακόμη μερικές εβδομάδες, «η εξομάλυνση της αγοράς δεν θα επέλθει πριν από το 2027»

Στενό του Ορμούζ

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη διεθνή αγορά ενέργειας έκρουσε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, προειδοποιώντας ότι το σοκ στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας που ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι «το μεγαλύτερο που έχει βιώσει ποτέ ο κόσμος».

Ο επικεφαλής του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού δήλωσε ότι ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ άνοιγε σήμερα πλήρως, «θα χρειάζονταν μήνες ώστε η αγορά να επανέλθει σε ισορροπία».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν η διαταραχή στο Ορμούζ συνεχιστεί για ακόμη μερικές εβδομάδες, «η εξομάλυνση της αγοράς δεν θα επέλθει πριν από το 2027».

Ο Νάσερ σημείωσε ότι η Aramco είναι σε θέση, εφόσον απαιτηθεί, να αυξήσει την παραγωγή της στο μέγιστο βιώσιμο επίπεδο των 12 εκατ. βαρελιών ημερησίως μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, κατά το πρώτο τρίμηνο η εταιρεία παρήγαγε 12,6 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.
 

TAGS: Στενά του Ορμούζ Aramco Κρίση στη Μέση Ανατολή
