Κικίλιας: Μείωση των θανάσιμων ατυχημάτων στη θάλασσα το 2025

«Το 2025 καταγράφηκε μείωση των θανάσιμων ατυχημάτων στη θάλασσα κατά 10%, ενώ η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Ελλάδας έφτασε στο 97%», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ινστιτούτο Ιστορίας της Εμπορικής Ναυτιλίας στον Πειραιά.

«Αξίζουν συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα, στους δήμους και στη Safe Water Sports, που μέσα από περισσότερους από 1.400 ελέγχους σε οργανωμένες και μη παραλίες, θαλάσσιες επιχειρήσεις αναψυχής και σκάφη συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πρόληψης και της επιτήρησης», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε ο υπουργός, «τα θετικά αυτά στοιχεία δεν πρέπει να οδηγήσουν σε εφησυχασμό. Αντίθετα, ανοίγουν μια νέα συζήτηση για πρόσθετες παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο πρόληψης, με στόχο να σωθεί ακόμη και μία επιπλέον ανθρώπινη ζωή».

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε εξάλλου ότι ο μεγαλύτερος αριθμός πνιγμών αφορά συνανθρώπους μας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι συχνά υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους ή βρίσκονται στη θάλασσα σε ώρες εκτός της περιόδου αυξημένης επιτήρησης.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι αποτελεί τον επόμενο μεγάλο μας στόχο», υπογράμμισε.

Λιγότερα θανάσιμα ατυχήματα στη θάλασσα

Μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων στο υδάτινο περιβάλλον κατέγραψε το 2025 η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας απολογιστικής μελέτης της safe Water sport για την ασφάλεια στη θάλασσα και τα εσωτερικά ύδατα. Ωστόσο, τα περιστατικά εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης και της ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 έχασαν τη ζωή τους συνολικά 376 άνθρωποι σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και λοιπά εσωτερικά ύδατα της χώρας, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής ή κολύμβησης. Από αυτούς, οι 357 θάνατοι καταγράφηκαν στη θάλασσα έναντι 388 το 2024 και άλλοι 19 σε εσωτερικά ύδατα το 2025 (ποτάμια λίμνες κολυμβητικές δεξαμενές).Σε σύγκριση με το 2024, τα θανατηφόρα ατυχήματα στη θάλασσα ανέρχονται σε 357 και εμφανίζονται μειωμένα κατά 31 περιστατικά, καθώς το προηγούμενο έτος είχαν ανέλθει σε 388. Αντίθετα, στα εσωτερικά ύδατα σημειώθηκε αύξηση, με 19 θανάτους έναντι 7 το 2024.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αύξηση της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες, η οποία ανήλθε πέρυσι στο 97% το 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο ατύχημα σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσωστική παρουσία, στοιχείο που ενισχύει τα συμπεράσματα για τη συμβολή της πρόληψης και της επιτήρησης στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι καταγράφηκαν τέσσερα θανατηφόρα ατυχήματα σε παιδιά, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα δύο περιστατικά του 2024.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι το 67% των θυμάτων ήταν άνδρες και το 33% γυναίκες. Σε απόλυτους αριθμούς, 251 από τα θύματα ήταν άνδρες και 125 γυναίκες. Ως προς την υπηκοότητα των θυμάτων, το 71% αφορούσε Έλληνες πολίτες, το 28% αλλοδαπούς, ενώ για το 1% των περιστατικών δεν υπήρχε διαθέσιμο στοιχείο.

Η μελέτη επισημαίνει ότι τα περισσότερα ατυχήματα σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής και κολύμβησης, τόσο στη θάλασσα όσο και σε λίμνες, ποτάμια και κολυμβητικές δεξαμενές.

Σε 204 οι θάνατοι το 2025 στη θάλασσα που οφείλονται σε πνιγμό

Παρά τη μείωση των θανατηφόρων περιστατικών στη θάλασσα το 2025, ο πνιγμός εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αιτία απώλειας ζωής στις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Safe Water Sports, από τους 357 θανάτους που καταγράφηκαν το 2025 στη θάλασσα, οι 204 αποδόθηκαν σε πνιγμό, ποσοστό 57% του συνόλου.

Άλλοι 28 θάνατοι (8%) συνδέθηκαν με παθολογικά αίτια, ενώ για 125 περιστατικά, δηλαδή το 35%, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διερεύνηση ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται προσωρινά ως «μη προσδιορισμένες», καθώς απαιτείται συνήθως διάστημα έως και ενός έτους για την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι θάνατοι αυτοί κατηγοριοποιούνται είτε ως πνιγμοί, είτε ως περιστατικά που σχετίζονται με παθολογικά αίτια, είτε ως θανατηφόρα ατυχήματα ή περιπτώσεις αγνώστου αιτίας. Με βάση τον μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας (2021-2024), η Safe Water Sports εκτιμά ότι το τελικό ποσοστό των πνιγμών θα κινηθεί σημαντικά υψηλότερα από το σημερινό προσωρινό ποσοστό του 57%. Σύμφωνα με αυτή την αναλογική εκτίμηση, όταν ολοκληρωθούν όλες οι ιατροδικαστικές εκθέσεις για το 2025, οι θάνατοι από πνιγμό αναμένεται να ανέλθουν περίπου στους 271, οι θάνατοι από παθολογικά αίτια στους 43, ενώ για άλλες 43 περιπτώσεις ενδέχεται να εξακολουθήσει να εκκρεμεί ο οριστικός χαρακτηρισμός τους. Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά ότι ο πνιγμός παραμένει η κυρίαρχη αιτία θανάτου στο υδάτινο περιβάλλον, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης, της ενημέρωσης των πολιτών και της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις ελληνικές ακτές.

Επτά στους δέκα θανάτους στη θάλασσα οφείλονται σε πνιγμό κατά τη διάρκεια πενταετίας 2021-2025

Σύμφωνα πάντως και με τα στοιχεία της πενταετούς ανάλυσης 2021-2025 της safe water sport για τα θανατηφόρα ατυχήματα σε υδάτινες δραστηριότητες αναψυχής ο πνιγμός εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία θανάτου στο υδάτινο περιβάλλον στην Ελλάδα, καθώς επτά στους δέκα ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα καταλήγουν από πνιγμό.

Η μελέτη καταγράφει ότι από τους 373 θανάτους που σημειώνονταν κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την περίοδο 2021-2025, οι 271 περιπτώσεις - ποσοστό 72% - αποδόθηκαν σε πνιγμό. Παράλληλα, 61 θάνατοι (16%) συνδέθηκαν με προσδιορισμένα αίτια, ενώ 40 περιστατικά (11%) χαρακτηρίστηκαν ως παθολογικά αίτια. Σε ένα μικρό ποσοστό, περίπου 1%,σε θανάσιμο ατύχημα.Τα στοιχεία της μελέτης αναδεικνύουν και τη σαφή επίδραση της ηλικίας στον κίνδυνο απώλειας ζωής στο υδάτινο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το 81% των θυμάτων αφορούσε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Σε απόλυτους αριθμούς, από τους 373 θανάτους ετησίως κατά μέσο όρο, οι 302 αφορούσαν πολίτες ηλικίας 60 ετών και άνω.

Αντίθετα, οι ηλικίες 18 έως 59 ετών αντιστοιχούσαν στο 17% των θυμάτων, δηλαδή σε 64 περιστατικά, ενώ ιδιαίτερα χαμηλό ήταν το ποσοστό ανηλίκων 0-17 ετών, με τέσσερις θανάτους ή ποσοστό 1%. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει επίσης έντονη διαφοροποίηση ανά φύλο.

Οι άνδρες αποτελούσαν τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων, καθώς αντιστοιχούσαν στο 71% των θανάτων, με 258 περιστατικά κατά μέσο όρο ετησίως στην πενταετία. Οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 29% και σε 115 περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

