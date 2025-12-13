Ανανεώνουν τον στόλο τους οι Έλληνες εφοπλιστές

Η διεθνής αγορά δεξαμενοπλοίων παραμένει ανθεκτική παρά την περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις ενεργειακές αγορές, με τα θεμελιώδη μεγέθη να υποστηρίζονται από τα παρατεταμένα εμπορικά δρομολόγια, τις αυξημένες μεταφορές από τις ΗΠΑ και τις αναπροσαρμογές στις ροές ρωσικού πετρελαίου.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι Έλληνες εφοπλιστές αξιοποιούν με συνέπεια την ευκαιρία που δημιουργούν τόσο οι υψηλές ναυλαγορές όσο και η περιορισμένη προσφορά νέων πλοίων, επιδεικνύοντας μια από τις πλέον στοχευμένες στρατηγικές επενδύσεων διεθνώς.

Η αυξημένη ζήτηση για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων –από την ανατολική στροφή των ρωσικών ροών έως την ενίσχυση των ασιατικών διυλιστηρίων– διατηρεί τα τονομίλια κοντά στα ιστορικά υψηλά. Την ίδια στιγμή, η αναδιάρθρωση των διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και η αναβάθμιση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων ενισχύει περαιτέρω την αγορά καθαρών προϊόντων, καθιστώντας τα πλοία τύπου MR2 βασικό πυλώνα της ζήτησης.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν πραγματοποιήσει 64 αγορές δεξαμενοπλοίων από την αρχή του έτους, με σχεδόν τις μισές να εστιάζουν σε MR2. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στις διατηρήσιμες προοπτικές της αγοράς προϊόντων, αλλά και τη στρατηγική στόχευση σε ηλικίες 6-15 ετών, όπου το ισοζύγιο τιμής και επιχειρησιακής διάρκειας είναι βέλτιστο.

Σημαντικές κινήσεις καταγράφονται επίσης στα δεξαμενόπλοια τύπου Aframax/LR2 και Suezmax, στα οποία η ελληνική παρουσία ενισχύεται χάρη στις ευοίωνες αποδόσεις που διαμορφώνονται από τις διαδρομές αργού πετρελαίου μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού. Ακόμη και οι περιορισμένες αγορές των μεγάλων δεξαμενοπλοίων VLCC δείχνουν ανάλογη στρατηγική συνέπεια, με επιλογές ηλικίας που υποδηλώνουν προσεκτική αξιολόγηση της αγοράς.

Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις ελληνικών δεξαμενοπλοίων, οι οποίες ανέρχονται σε 74, αναδεικνύουν όχι συρρίκνωση αλλά ένα συνειδητό πρόγραμμα ανανέωσης στόλου. Τα περισσότερα προς πώληση πλοία είναι Aframax/LR2 και MR2, κατηγορίες με υψηλή ρευστότητα και τιμές που επιτρέπουν την αντικατάσταση παλαιότερου τονάζ με νεότερες και πιο αποδοτικές μονάδες.

Η διεθνής εικόνα χαρακτηρίζεται από πληθώρα «σιωπηλών» συναλλαγών, με μεγάλο αριθμό μη γνωστοποιημένων αγοραστών – ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με τον σκιώδη στόλο, ο οποίος συνεχίζει να απορροφά παλαιότερα πλοία και να δραστηριοποιείται υπό το ραντάρ. Παράλληλα, η Κίνα διατηρεί ισχυρή παρουσία στον αγοραστικό χάρτη, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντείνουν το αποτύπωμά τους τόσο στο αργό όσο και στα προϊόντα.

Στο ενεργειακό σκηνικό, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εβδομαδιαία πτωτική τροχιά, παρά τις επιμέρους αναταράξεις στην προσφορά – όπως η κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας και τα περιστατικά στην Κασπία Θάλασσα. Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η υπερβάλλουσα προσφορά και οι συζητήσεις περί ενδεχόμενης αποκλιμάκωσης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας περιορίζουν τη δυναμική ανόδου των τιμών, με τα συμβόλαια του Brent να κινούνται κοντά στα 61 δολάρια και αυτά του αμερικανικού αργού WTI στα επίπεδα των 57 δολαρίων το βαρέλι.

Αντίθετα, το φυσικό αέριο σημειώνει ισχυρή ανάκαμψη, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα ενισχύονται, αντανακλώντας ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αναζήτηση ασφαλών τοποθετήσεων. Στις νομισματικές ισοτιμίες, το αμερικανικό δολάριο καταγράφει μικρά κέρδη έναντι του ευρώ και της στερλίνας, επιβεβαιώνοντας τη νευρικότητα που επικρατεί στις μακροοικονομικές προσδοκίες.



Πηγή: skai.gr

