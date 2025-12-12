Νικόλας Βενιάμης: Νέος Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA) από την 1η Ιανουαρίου 2026

Σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, ο Νικόλας Θ. Βενιάμης εξελέγη αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Community Shipowners’ Associations – ECSA), επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό ναυτιλιακό γίγνεσθαι. Η θητεία του ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026, με την εκλογή του να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανανέωσης των οργάνων της Ένωσης. Συνολικά, τρεις Έλληνες εφοπλιστές συμμετέχουν στο νέο συμβούλιο της Ένωσης, η θητεία του οποίου ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026, υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία της Ελλάδας ως κυρίαρχης ναυτιλιακής δύναμης στην Ευρώπη.

Ο κ. Βενιάμης διαδέχεται τον Φινλανδό Mikki Koskinen, ο οποίος αναλαμβάνει από το νέο έτος τη θέση του προέδρου της ECSA. Η διαδοχή αυτή πραγματοποιείται σε μια μεταβατική συγκυρία για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμες προκλήσεις: την εφαρμογή των νέων «πράσινων» ευρωπαϊκών κανονισμών, την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας έναντι τρίτων χωρών και την ενίσχυση της εκπροσώπησης του κλάδου στις Βρυξέλλες.

Ο Νικόλας Βενιάμης, με μακρά πορεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ECSA, κατέχει τη θέση του CEO της Golden Union Shipping Company S.A. και της Starboard Shipping & Trading. Παράλληλα, είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (UGS) και μέλος των διοικητικών συμβουλίων των Hellenic War Risks και West of England P&I Clubs. Είναι απόφοιτος του Manchester Business School (BSc στη Διοίκηση) και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων MSc στη Ναυτιλία από το MIT και LLM στο Ναυτικό Δίκαιο από το City University. Προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή παράδοση στη ναυτιλία, καθώς ο πατέρας του, Θεόδωρος Βενιάμης, υπήρξε επί χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και εκ των ιδρυτών της Golden Union Shipping Company.

Η ελληνική παρουσία εντός της ECSA ενισχύεται περαιτέρω, αφού στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη επίσης ο Δημήτρης Σαρακάκης, πλοιοκτήτης της IONIC, ενώ παραμένει μέλος του Δ.Σ. ο Βασίλης Παπαγιαννόπουλος της Common Progress.

Πηγή: skai.gr

