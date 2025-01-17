Το θέμα των αυξήσεων των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενόψει της χρήσης ακριβότερου τύπου καυσίμου για τα πλοία της ακτοπλοΐας από την 1η Μαΐου, συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου σε συνάντηση του υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για το συγκεκριμένο θέμα ενώ είπε ότι οι συνομιλίες με τους ακτοπλόους θα συνεχιστούν στο πλαίσιο μία ενδεικτικής λύσης ώστε να μην επιβαρυνθούν οι επιβάτες.

Στους στόχους του υπουργείου Ναυτιλίας είναι επίσης η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου ο κλάδος των ακτοπλόων να μπορέσει να προχωρήσει πιο γρήγορα στην πράσινη μετάβαση, ενώ παράλληλα υπάρχει και συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών ώστε να χαρτογραφηθεί το θέμα της τιμής του νέου καυσίμου και του κόστους λειτουργίας των πλοίων και για το πόσο μπορεί το κρατικό ταμείο να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

