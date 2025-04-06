Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μπορεί και οφείλει να δώσει νωρίτερα τις συντάξεις για το Πάσχα

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην καταβολή των συντάξεων πριν το Πάσχα κι εγκαλεί την κυβέρνηση για την άρνησή της να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο αίτημα.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος απέρριψε τα όσα είπε ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, κ. Βαρβέρης, σε συνέντευξή του , δηλαδή πώς χρειάζεται ένα 20ήμερο ώστε να είναι σε θέση να καταβάλει τις συντάξεις του επόμενου μήνα. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ότι ο ΕΦΚΑ «οφείλει να γνωστοποιήσει τη σύμβαση με τον πάροχο και το πρωτόκολλο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, που επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του. Επίσης, να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα δεν είναι δεκτικό τροποποιήσεων στις ημερομηνίες καταβολής.

Δεύτερον, ακόμα και αν απαιτούνται 20 ημέρες, δεδομένου ότι οι προηγούμενες καταβολές των κύριων συντάξεων Απριλίου έλαβαν χώρα στις 26 και 28 Μαρτίου, «είναι απολύτως εφικτό να καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου την Τετάρτη 15 Απριλίου και την Παρασκευή 17 Απριλίου. Μεσολαβούν 20 ημέρες» είπε μιλώντας στο Open.

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι «οι συντάξεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, με αυτόν τον τρόπο που προτείνουμε, οι συνταξιούχοι θα έχουν πρόσβαση στις συνταξιοδοτικές παροχές του Μαΐου το απόγευμα της Τρίτης 16 Απριλίου και το απόγευμα της Πέμπτης 17 Απριλίου».

Υποστήριξε ακόμη ότι το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν νωρίτερα τις συντάξεις, ώστε οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους να μπορέσουν να περάσουν Πάσχα με αξιοπρέπεια και να μη συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από αβάσιμες τεχνικές δικαιολογίες.

«Έστω και τώρα, να δρομολογήσουν την πρόωρη καταβολή των συντάξεων του Μαΐου. Δεν έδωσαν την επιταγή ακρίβειας στους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν καταβάλλουν τα αναδρομικά των δώρων και των επικουρικών, παρά τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Δεν κατάργησαν τον νόμο Κατρούγκαλου, όπως είχαν δεσμευτεί. Τουλάχιστον, ας δρομολογήσουν την πρόωρη καταβολή των συντάξεων του Μαΐου», τόνισε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της οικονομίας, ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε τη διάσταση ανάμεσα στην κυβερνητική προπαγάνδα και την πραγματικότητα σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι αυξάνει μισθούς και μειώνει φόρους. Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα είναι προτελευταία στην Ε.Ε. σε αγοραστική δύναμη; Η Βουλγαρία ανέβηκε κατά 8 μονάδες, ενώ η Ελλάδα μόλις 1. Αν συνεχίσουμε έτσι, του χρόνου θα είμαστε τελευταίοι».



Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ –Κινήματος Αλλαγής, ανέδειξε την αποσπασματική κυβερνητική ρητορική τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση μιλάει μόνο για τον κατώτατο μισθό, που αφορά 550.000 οικογένειες. Δεν λέει τίποτα για τον μέσο μισθό, που αυξάνεται ελάχιστα και τον οποίο καταπίνει η ακρίβεια μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στην Ελλάδα, ενώ έχουμε “ρυθμούς ανάπτυξης”».



Ο κ. Τσουκαλάς παράλληλε δήλωσε ότι «αν με τους δασμούς Τραμπ, πάμε σε μείωση της ανάπτυξης και σε αύξηση του πληθωρισμού, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα».



Αναφορικά με το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έκανε λόγο για ζήτημα που αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, λέγοντας πως «οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληρώσει δύο και τρεις φορές το αρχικό κεφάλαιο και εξακολουθούν να χρωστούν πολλαπλάσια» και υπενθύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιμερισμό των βαρών: «2/3 να μετακυληθούν στις τράπεζες και τα funds και 1/3 στους δανειολήπτες. Υπάρχει νομικό υπόβαθρο, υπάρχει κοινωνική ανάγκη – αυτό που λείπει είναι η βούληση».



Σχετικά με την αγροτική πολιτική και τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε τις χρόνιες παθογένειες, σημειώνοντας ότι «ο κανονισμός πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί δεν καλύπτει σύγχρονες μορφές ζημιών».Ταυτόχρονα, ανέδειξε την ανάγκη για έγκαιρες προκαταβολές ώστε «να στηριχθεί έγκαιρα ο παραγωγός και να μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

