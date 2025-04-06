Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ως εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, επισκέφτηκε το Σάββατο την Άγκυρα και συναντήθηκε με την ηγεσία του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τον Πρόεδρό Οζγκιούρ Οζέλ στα γραφεία του κόμματος, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στην παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Ζητάμε την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ζητάμε μία δίκαιη δίκη και βεβαίως δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον λαό της Τουρκίας, στον αγώνα που κάνει για Δημοκρατία και για ένα Κράτος Δικαίου».

Η ηγεσία του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τον ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του στην Άγκυρα.

Στην αντιπροσωπεία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών συμμετείχαν επίσης Ευρωβουλευτές, μέλη της Bundestag και άλλοι αξιωματούχοι από τη Σουηδία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Την Κυριακή, ο Χάρης Δούκας έδωσε το παρών στο Μεγάλο Συνέδριο του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Άγκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

