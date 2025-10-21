Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Επιχειρείται η ποινικοποίηση της παρουσίας μπροστά από τη Βουλή»

Σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, κατά τη συζήτηση και ψήφιση της τροπολογίας που αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «άφαντο» και «κρυπτόμενο», υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν πίσω από όσους παρίσταντο εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια. Τόνισε πως το κόμμα της συνεχίζει να υπερασπίζεται το Σύνταγμα εντός του Κοινοβουλίου, ενώ κατηγόρησε μέλη της κυβέρνησης για προσπάθεια επιβολής «στρατιωτικού νόμου» και καταστολής της διαμαρτυρίας των πολιτών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στον πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, και στον αγώνα του στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Υπογράμμισε ότι η πράξη αυτή «πανικόβαλε» τον πρωθυπουργό και όσους βρίσκονται γύρω του, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών, δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, αποκαλύπτοντας – όπως είπε – «αντιδραστική, αντιδημοκρατική στάση και νοοτροπία».

Συμπλήρωσε ότι μετά από 23 ημέρες κινητοποιήσεων, ο χώρος μπροστά στη Βουλή απέκτησε συλλογική, κοινωνική σημασία, με τη νεολαία να προστατεύει το σημείο όπου γράφτηκαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Όπως δήλωσε, η κοινωνία εξέφρασε εκεί την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή της, ενώ ακόμα και μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας παραδέχθηκαν ότι δεν μπορεί να απαγορεύεται η αναζήτηση της αλήθειας σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι, αντί να αναγνωρίσει τη «μεγαλειώδη πράξη» ενός πολίτη, αντέδρασε εκδικητικά με την κατάθεση της τροπολογίας, που – όπως υποστήριξε – επιχειρεί να ποινικοποιήσει την παρουσία πολιτών μπροστά στη Βουλή.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, χαρακτηρίζοντας «ψευδεπίγραφη» τη διατύπωση περί προστασίας της ακεραιότητας και της χρήσης του χώρου. Αναρωτήθηκε ποιος όρισε τον προορισμό του μνημείου και απάντησε ότι σκοπός του είναι η «εμπέδωση της λαϊκής κυριαρχίας», όπως κατοχυρώνεται στα άρθρα 1 και 2 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η τροπολογία παραβιάζει θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα, όπως την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Επικαλέστηκε τα άρθρα 7, 11, 25 και 28 του Συντάγματος, τα οποία – όπως είπε – διασφαλίζουν τις ελευθερίες αυτές.

Καταλήγοντας, τόνισε πως «το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στην αντίθετη άποψη είναι το πιο θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα». Επισήμανε ότι αυτό που ενοχλεί την κυβέρνηση δεν είναι οι συμβολικές κινήσεις των νέων, αλλά η ίδια η μνήμη, η αντίσταση και η συλλογικότητα που εκφράζεται στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς και η δύναμη του αγώνα ενός ανθρώπου με την κοινωνία στο πλευρό του.

Πηγή: skai.gr

