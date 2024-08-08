Σε αδιανόητη κατάσταση στο μαιευτήριο «Έλενα» αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας πως το να περιμένει μία κίνηση πολιτικής ευθιξίας, όπως είναι η παραίτηση, από τον υπουργό Υγείας «είναι μάταιο, αφού το σχέδιο το δικό του, αλλά και εν γένει της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι να σπρώξει τους πολίτες στην επί πληρωμή αγκαλιά των ιδιωτικών νοσοκομείων και μαιευτηρίων».

«”Το μεγαλύτερο μαιευτήριο της χώρας καταρρέει”: Η συγκλονιστική καταγγελία των εργαζομένων στο “Έλενα” για την έλλειψη πόσιμου νερού αναδεικνύει ανάγλυφα την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη και υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη. Εργαζόμενοι, έγκυες και συνοδοί να ψάχνουν επί ματαίω να βρουν κάποιον ψύκτη να λειτουργεί (από τους 29 που υπάρχουν στα κτίρια του “Έλενα”), να αγοράζουν εμφιαλωμένα νερά και να τα βάζουν επάνω στα υπολειτουργούντα κλιματιστικά για να κρυώσουν, και το χειρότερο, να λιποθυμούν από τις ασφυκτικές συνθήκες που επικρατούν», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για «αδιανόητη κατάσταση από μια διοίκηση που αδιαφορεί παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις, από ένα υπουργείο που σφυρίζει αδιάφορα κι από έναν υπουργό που… φιλοσοφεί στα social media ότι “η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη”».

«Δεν ξέρουμε αν η καταστροφή του συστήματος υγείας είναι κάποια μορφή “τέχνης”, το σίγουρο πάντως είναι ότι ο υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, την κατέχει πλήρως», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Διαφορετικά θα είχε ήδη υποβάλει την παραίτηση του, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο μεγαλύτερο μαιευτήριο της χώρας», προσθέτει.

«Το να περιμένουμε βέβαια μια τέτοια κίνηση πολιτικής ευθιξίας είναι μάταιο, αφού το σχέδιο το δικό του, αλλά και εν γένει της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι να σπρώξει τους πολίτες στην επί πληρωμή αγκαλιά των ιδιωτικών νοσοκομείων και μαιευτηρίων», τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επισημαίνει:

«”Μόνο ντροπή”, θα προσθέταμε, αλλά ξέρουμε πως κανείς στο σύστημα Μητσοτάκη δεν έχει έστω στοιχειώδεις ευαισθησίες».

Καταλήγοντας, και παραπέμποντας σε δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για το Κέντρο Υγείας της Τήνου, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «στο Κέντρο Υγείας της Τήνου, που αναμένεται να “βουλιάξει” από κόσμο ενόψει Δεκαπενταύγουστου, “δεν υπάρχει γενικός γιατρός, δεν υπάρχει παθολόγος, δεν υπάρχει καρδιολόγος, δεν υπάρχει ακτινοδιαγνώστης, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο αγροτικοί ιατροί που βγάζουν εφημερίες”, όπως τόνισε μόλις χθες ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ».

«Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, αλλά απευθύνουμε σαφή προειδοποίηση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη…», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

