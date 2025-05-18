«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, από δω και μπρος να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην έχουμε προσφυγιά, για να μην έχουμε πόνο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επισκέφθηκε το Μουσείο της "Μέριμνας Ποντίων Κυριών" στη Θεσσαλονίκη, την παραμονή της Εθνικής Ημέρας Μνήμης για τα θύματα της Γενοκτονίας σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού.

«Λίγες ώρες πριν από την ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, επισκεφθήκαμε το Μουσείο της "Μέριμνας Ποντίων Κυριών" στη Θεσσαλονίκη, έναν φορέα που κρατάει τη μνήμη του και την προσφορά του από το 1904. Και από το 1923 εδώ, στην πόλη μας», είπε ο κ. Φάμελλος και προσέθεσε:

«Η σημερινή μας επίσκεψη θέλει πρώτα απ' όλα να τιμήσει τη μνήμη των ανθρώπων που προσφέρουν και που συμμετέχουν. Γιατί θέλω να αναδείξω ότι η "Μέριμνα" στη Θεσσαλονίκη έχει ταυτόχρονα, πέρα από τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ένα σοβαρό κοινωνικό, εκπαιδευτικό, αλλά κι ένα αποτύπωμα πολιτισμικής αξίας για την πόλη μας και για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον Ελληνισμό.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικές οι αξίες της συμμετοχής και της προσφοράς και του συνεργατισμού, αλλά και η προσφορά τους στη μνήμη και στην ιστορία. Η ημέρα της Γενοκτονίας για εμάς είναι ταυτόχρονα ένα χρέος στην Ιστορία. Θέλουμε να αποτυπωθεί η αλήθεια και να υπάρχει καθολική αναγνώριση της Γενοκτονίας, αλλά, ταυτόχρονα, είναι ένα χρέος στα δικαιώματα αλλά και στην ευθύνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Γι' αυτό τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Τιμούμε την προσφορά των ανθρώπων που ζήσανε, που δημιούργησαν και άφησαν ένα σημαντικό αποτύπωμα. Και αναλαμβάνουμε την ευθύνη, από δω και μπρος να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην έχουμε προσφυγιά, για να μην έχουμε πόνο.

Αυτή, νομίζω, είναι μια συνεισφορά που, ταυτόχρονα, έχει και ένα ουσιαστικό, δημοκρατικό χαρακτηριστικό. Γιατί η συμμετοχή των εθελοντριών και των εθελοντών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνει και ένα άλλο μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Ότι όταν συμμετέχεις και όταν προσφέρεις ως ενεργός πολίτης μπορεί να αλλάξεις το μέλλον.

Νομίζω ότι γι' αυτό αξίζει διπλά να είμαστε εδώ σήμερα».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευαν η σύζυγός του, Τατιάνα Παπαδοπούλου, οι βουλευτές Α' Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, οι συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών Α' και Β' Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Ακριτίδης και Γρηγόρης Εδιρνέλης.

Στο Μουσείο τον ξενάγησαν η πρόεδρος της "Μέριμνας", Ανατολή Δημητριάδου και μέλη της διοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

