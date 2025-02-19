Ζαχαράκη: Δόλια, επαίσχυντη και ανήθικη η προσπάθεια να οδηγηθεί η χώρα ξανά στο χάος

Για το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στην Πολιτεία, όπως διαμορφώνεται με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και για αποσταθεροποίηση μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Αυτοί που επιδιώκουν να ρίξουν τη χώρα στο χάος και λέω συνειδητά τη λέξη χάος, δεν πρέπει να επιχαίρουν για την έλλειψη εμπιστοσύνης. Γιατί αυτή επιστρέφει και σε αυτούς που την προκαλούν. Πώς να αντιδράσουν όλοι αυτοί που ακούν τόσα χρόνια ότι η κυβέρνηση έχει σχέση με παιδεραστές, ότι η κυβέρνηση καλύπτει δολοφόνους, ότι είναι Κυβέρνηση δολοφόνων; Και αυτό το λέει βουλευτής; Δημοσίως και δεν παραιτείται. Βουλευτής κόμματος που μέχρι πρότινος ήταν Αξιωματική Αντιπολίτευση. Και βγαίνει χθες στη Βουλή και απαντάει τόσο στιβαρά ο Μάκης Βορίδης σε αυτό που υπονοήθηκε. Και δεν αντέδρασε κανείς τους. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ανάκριση. Να μαζευτούν όλα τα στοιχεία. 250 δικηγόροι των οικογενειών είναι στην υπόθεση. Ο ανακριτής κάνει τη δουλειά του μαζεύοντας τα στοιχεία. Να πάμε σε μια δίκη στο σωστό χρόνο τον οποίο εμείς διευκολύναμε με διατάξεις», τόνισε η κα Ζαχαράκη.

Επισήμανε δε ότι «αυτό που δεν απαιτείται είναι αυτή η δόλια, επαίσχυντη και ανήθικη επίθεση που γίνεται όχι από τα τρόλ του διαδικτύου, δεν είναι αυτοί που γράφουν χωρίς στοιχεία και ατεκμηρίωτα, αλλά μέσα στη Βουλή να γίνονται άθλια υπονοούμενα για σχέση της Κυβέρνησης με την τραγική απώλεια του Β. Καλογήρου. Σήμερα κηδεύεται αυτό το παιδί - και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια - και δεν αφήνουν την οικογένεια να θάψει το παιδί της μπερδεύοντας τον κόσμο. Προκαλώντας σύγχυση ενώ πρέπει να περιμένουμε τα στοιχεία, των τοξικολογικών εξετάσεων της ιατροδικαστικής εξέτασης, όλα αυτά τα οποία απαιτούνται».

Όπως είπε η κα Ζαχαράκη, «η Αθήνα έχει ακόμη τα σημάδια του χάους. Θυμάστε τη Μαρφίν; Εκεί θέλουν να ξαναφτάσουμε; Η σχέση εμπιστοσύνης χτίζεται από τη δουλειά, το αποτέλεσμα και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτό που σίγουρα δεν βοηθάει και εμείς δεν το κάναμε ούτε στην τραγωδία στο Μάτι ούτε αλλού είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Κάθε κυβέρνηση έχει την τραγική στιγμή της. Και αυτή την τραγική στιγμή εμείς δεν την εργαλειοποιήσαμε. Δεν πήγαμε σε τυμβωρυχία. Είπαμε ας περιμένουμε τα στοιχεία και τη Δικαιοσύνη. Η Αθήνα έχει ακόμη τα σημάδια του χάους. Θυμάστε τη Μαρφίν; Θυμάστε τους τρεις ανθρώπους με ονοματεπώνυμο που έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της τυφλής οργής; Εκεί θέλουν να ξαναφτάσουμε; Στους «γερμανοτσολιάδες»; Θέλουν να ξαναγυρίσουμε στο χάος. Ο στόχος είναι η αποσταθεροποίηση».

Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε την ελπίδα το ΠΑΣΟΚ να εξαιρέσει τον εαυτό του από το μέτωπο που ομονοεί στην πρόκληση του χάους θυμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήθελε να ξαναγυρίσουμε στο χάος. Συμπορευτήκαμε στο παρελθόν για να αντικρούσουμε αυτές τις επιθέσεις. Συμπορευτήκαμε και όταν βρεθήκαμε μπροστά από τις 10 κάλπες στη Βουλή ( σ.σ. σκευωρία Νοβάρτις). Ακόμη θυμάμαι το δάκρυ του Πικραμένου. Όταν λοιδορείται μια προσωπικότητα και ο καθένας λέει ότι θέλει στο διαδίκτυο. Νομίζω, ελπίζω και εύχομαι ότι όλοι θα σταθούμε απέναντι στον πολίτη και στην αλήθεια. Και να μην φέρουμε τη χώρα στο σημείο που κανείς δεν θα είναι περήφανος».

Σχετικά με τις αιτιάσεις του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ περί απονομιμοποίησης της Κυβέρνησης η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας απάντησε:

«Η Κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης κάποιους μήνες πριν. Ποια ακριβώς παραπάνω νομιμοποίηση χρειάζεται ο Πρωθυπουργός; Το 2023 πήρε ένα αποτέλεσμα για το οποίο πρέπει να εργαζόμαστε καθημερινά. Στις ευρωεκλογές πήραμε ένα αποτέλεσμα υπόμνηση εργατικότητας και αποτελεσματικότητας και μπροστά μας έχουμε μια γεμάτη θητεία με αποτελέσματα για τους Έλληνες πολίτες».

Σπίτι μου ΙΙ

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν σπίτια στην επαρχία. Δεν υπάρχουν σπίτια στην Αττική. Στην πρωτεύουσα, άλλωστε, βρίσκεται και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Αλλά το γεγονός ότι επεκτείναμε την αξία του συμβολαίου στις 250.000 δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες στην αναζήτηση διαμερίσματος. Όμως δημιουργήσαμε κίνητρα και προς τους ιδιοκτήτες, (θυμόμαστε τα κλειστά ακίνητα) ώστε να μπορέσουν να τα ανοίξουν και να τα δώσουν στο «Σπίτι μου ΙΙ» και όχι στις πλατφόρμες. Αυτά, πρώτα απ' όλα, θα μοιραστούν έως το τέλος της χρονιάς. Θυμίζω ότι με νόμο του υπουργείου Οικονομικών δόθηκε φοροαπαλλαγή όταν ένας ιδιοκτήτες «ανοίγει» το διαμέρισμα του, αφού ήταν κλειστό για τρία χρόνια».

Ανακαινίζω-Νοικιάζω

Την προσεχή Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του βελτιωμένου προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» με φορέα υλοποίησης τη ΔΥΠΑ.

«Γιατί το βελτιώσαμε;» εξηγεί η υπουργός, «γιατί στην αρχή δεν είχαμε πολλές αιτήσεις. Είχαμε 1.200 περίπου άτομα τα οποία έλαβαν το 40% για 10.000 ευρώ ανακαίνιση. Με το βελτιωμένο πρόγραμμα αυξάνουμε το ποσοστό της επιδότησης στο 60% για 13.500 ευρώ ανακαίνιση.

Άρα από 4.000 ευρώ, το ποσό ανέρχεται στα 8.000 ευρώ. Και δίνουμε και το 50% προκαταβολή. Αυτό ελπίζουμε να ανοίξει περισσότερα διαμερίσματα.

Θυμίζω ότι δικαιούχοι είναι όποιος, αυτή τη στιγμή έχει εισόδημα έως 40.000 ευρώ, ακίνητη περιουσία αξίας 300.000 ευρώ και διαθέτει ένα διαμέρισμα έως 100 τετραγωνικά το οποίο είχε κλειστό τα τελευταία τρία χρόνια.

Επίσης, το βελτιωμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να ενταχθεί παλιός δικαιούχος, χωρίς να κάνει κάτι επιπλέον. Απλά μπαίνει στην πλατφόρμα και δηλώνει το έξτρα ποσό που ίσως χρειάζεσαι για την αναβάθμιση.

Με τις βελτιώσεις αυτές, στοχεύουμε στην προσφορά. Να αυξήσουμε περισσότερο τα διαμερίσματα, είτε εκείνα που βρίσκονται προς αξιοποίηση, μίσθωση ή αγορά.

Αύξηση στα τροφεία στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Οικοτροφεία

Ερωτηθείσα η υπουργός για την αύξηση των τροφείων των ΑμεΑ που διαβιούν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και στα Οικοτροφεία ανακοίνωσε ότι «μετά από 17 χρόνια αυξάνουμε τα τροφεία και στις Στέγες Υποστηριζόμενες Διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία.

Εκεί δηλαδή όπου μένουν τα παιδιά σε προστατευμένο φυλαγμένο περιβάλλον με ειδικούς επιστήμονες. Αυξάνεται κατά 50% το τροφείο και από τα 40 ευρώ φθάνει στα 60 ευρώ ημερησίως. Έτσι, πληρώνουμε 1.800 ευρώ ανά άτομο από 1.200 ευρώ.

Επίσης, και για παιδιά με πιο βαριά αναπηρία που διαβιούν, στα παλαιού τύπου, Οικοτροφεία, αυξάνεται κατά 44% το τροφείο. Ως Κυβέρνηση κάνουμε οικονομικά βιώσιμες τις συγκεκριμένες δομές».

Νταντάδες της Γειτονιάς

Για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» είπε ότι «έχει κλείσει το πρόγραμμα, καθώς ήταν πιλοτικό. Όμως μέσα στο 2024 διπλασιάσαμε, τους δικαιούχους και από τον Ιούνιο του 2025 οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» θα είναι σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους δήμους, αφού εξασφαλίσαμε και 100 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Δεν θα είναι πλέον πιλοτικό.

Πρόθεση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι και η αύξηση του αντίστοιχου voucher από τα 500 ευρώ που είναι σήμερα».

Μετεγκατάσταση στον Έβρο

Τέλος, σχολιάζοντας το νομοθέτημα της Κυβέρνησης για τη μετεγκατάσταση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στους τρεις νομούς του Έβρου, Σουφλί, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα, η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι «η συγκεκριμένη διάταξη του ν/σ του ΥΚΟΙΣΟ που ψηφίστηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε μια αναστάτωση στη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προχώρησε σε αυτή τη ρύθμιση προκειμένου να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να κάνουν χρήση του κριτηρίου εντοπιότητας, να ανοίξουν μια επιχείρηση κ.ά. Καλύτερη ζωή, λιγότερα έξοδα και σίγουρα ποιότητα στην επιθυμία».

