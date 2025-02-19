Του Γιάννη Ανυφαντή

Στο κάδρο την αντιπολίτευση, για τη στάση της στην υπόθεση των Τεμπών, έβαλε από το βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας, με το ΠΑΣΟΚ πάντως να βρίσκεται στο επίκεντρο της σκληρής κριτικής.

«Το μόνο που κάνετε είναι το πως θα αλιεύσετε ψήφους. Δεν ντρέπεστε;» διερωτήθηκε από το βήμα ο Υπουργός Υγείας, καλώντας την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τον «χυδαίο, τοξικό λόγο» και την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, κατηγορώντας τη μειοψηφία για δηλητηρίαση της κοινωνίας με ψεύδη.

«Η Ελλάδα δεν θα πέσει στον βούρκο που θέλει ο Ανδρουλάκης για να γίνει Πρωθυπουργός. Οι δημοσκοπήσεις που σας πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο είναι η απόδειξη ότι πάτε λάθος. Σε έναν κόσμο που όλα αλλάζουν αστραπιαίως, εμείς πάμε να φέρουμε στην Ελλάδα πολιτική αναταραχή και χάος. Όλα αυτά να τα τινάξουμε στον αέρα για να γίνει ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Να γίνει, στην ώρα του και σωστά, όχι με χυδαιότητα. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη, που το 2010 – 2015 πλήρωσε βαρύτατο πολιτικό κόστος για να σωθεί η χώρα, δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί τον Χίο και το Μακελειό, δεν είναι δυνατόν να γίνει παρακολούθημα του Βελόπουλου. Συνέλθετε πριν είναι αργά για το κόμμα σας», είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο κάδρο και την κα Ελένη Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. «Εσείς ειδικά συσχετίσατε μια παλαιότερη δήλωση του κ. Φλωρίδη και την εμφανίσατε ως μήνυμα στη μητέρα του θανόντα. Δεν ντρέπεστε; Είναι αυτό πολιτική αντιπαράθεση;», ανέφερε ο Υπουργός.

«Όποιος νομίζει ότι σας φοβόμαστε κιόλας κάνει διπλό λάθος. Να μη μείνει καμία σκιά και καμία αμφιβολία στους συγγενείς. Αυτό θα γίνει μόνο όπως γίνεται σε όλες τις δημοκρατίες. Στα δικαστήρια. Εύχομαι ο κατήφορος των τελευταίων ημερών να λάβει τέλος και οι συμπολίτες μου να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του κινδύνου που διατρέχει η χώρα», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.