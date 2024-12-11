Για το σχέδιο της κυβέρνησης για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών μίλησε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την καθολική απαγόρευση χρήσης σε παιδιά και στην Αυστραλία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Κάτω των 15 ετών θα υπάρχει γονεϊκός έλεγχος - Όλες οι χώρες έχουν σκοπό να αυστηροποιήσουν τα μέτρα»

«Η ψηφιακή απειλή έχει διπλό πρόσωπο. Δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά μένουν προσκολλημένα στα ψηφιακά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απομονώνονται πάρα πολύ κι έχει έναν δίδυμο κίνδυνο: το κομμάτι της κατάθλιψης και της ψηφιακής απομόνωσης, όπου νομίζουν ότι έχουν φίλο και δημιουργούν έναν πλασματικό κόσμο, χωρίς να ζουν εκεί έξω», ανέφερε χαρα;κτηριστικά η υπουργός, για να συμπληρώσει:

«Ειδικά τη φετινή χρονιά η κυβέρνηση πήρε αυστηρά μέτρα. Απαγορεύσαμε τα κινητά, με πολύ αυστηρές ρήτρες και τιμωρίες αυτήν τη στιγμή στο σχολείο για τη χρήση κινητού και βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα ληφθούν πολύ πιο αυστηρά μέτρα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο κομμάτι της απαγόρευσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε σε όλες τις χώρες ότι υπάρχει σκοπός να αυστηριοποιηθούν τα μέτρα για τις ηλικίες κάτω των 15 ετών».

Συγκεκριμένα, έκανε αναφορά στην πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή για τον γονεϊκό έλεγχο και σε περιοριορισμούς, όπου ως γονέας μπαίνεις μέσα και βάζεις ρήτρες απαγόρευσης και για λέξεις-κλειδιά και για χρήση συγκεκριμένων μέσων, αλλά και προσέχεις με ποιον συνομιλεί το παιδί. «Αναφερόμαστε σε όλες τις σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά διέπουν οριζόντια τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Αν κλείσεις τα social media με τη λογική της ρήτρας των λέξεων, υπάρχουν εναλλακτικοί χώροι όπου τα παιδιά συναντώνται. Υπάρχουν τα λεγόμενα dark rooms που ούτε εμείς ξέρουμε πού μπορούν να τα βρουν τα παιδιά».

Ερωτηθείσα για τη στάση των γονιών απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η κ. Ζαχαράκη δήλωσε πως παρουσιάζονται αμφίθυμοι, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους μεν, αλλά χωρίς να θέλουν να αποκλείουν τα παιδιά τους από την κοινωνικοποίηση μέσω της τεχνολογίας. «Είναι όμως άλλο αυτό κι άλλο οι απειλές μέσω Διαδικτύου. Η ελευθερία είναι και πλαίσιο, όπως κι η ασφάλεια. Η τεχνολογία μπορεί να γίνει και σύμμαχος απέναντι στην κακή χρήση της τεχνολογίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.