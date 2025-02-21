Μπακογιάννης: Εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μεγάλη τιμή και ευθύνη, συνιστά η εκλογή του Κώστα Μπακογιάννη ως Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος διαδέχεται τον δήμαρχο Βαρσοβίας και υποψήφιο Πρόεδρο Πολωνίας κ. Rafał Trzaskowski, από τη νέα αυτή θέση, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών που αφορούν στην πράσινη μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ενέργεια.

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει παράλληλες προκλήσεις – από τις περιβαλλοντικές κρίσεις έως την ανάγκη θωράκισης της ασφάλειας και διασφάλισης της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας – η Επιτροπή των Περιφερειών καλείται να ενισχύσει τη φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη αποφάσεων.

Σε δήλωσή του, ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε:

«Η πρόκληση των επόμενων ετών δεν είναι απλώς η επίτευξη των πράσινων στόχων της Ευρώπης, αλλά η σύνδεση της περιβαλλοντικής πολιτικής με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια των πολιτών. Οι κρίσεις που βιώνουμε δημιουργούν ευκαιρίες για να οικοδομήσουμε πόλεις και περιφέρειες που είναι ταυτόχρονα βιώσιμες, ανθεκτικές και ευημερούσες. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ήδη κερδίσει σημαντικό έδαφος στη διεθνή συζήτηση. Τώρα, είναι η ώρα να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά και να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές, δημοτικές και περιφερειακές αρχές έχουν ουσιαστική επιρροή στις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης».

Στη διάρκεια της θητείας του, που είναι δυόμιση χρόνια, ο Κώστας Μπακογιάννης θα εργαστεί για τη δημιουργία ισχυρότερων συνεργασιών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των πολιτών, ώστε να προωθηθούν καινοτόμες λύσεις για τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις της εποχής.



Πηγή: skai.gr

