Υπουργείο Μεταφορών: Κανένα ζήτημα ασφάλειας ή λάθους χάραξη ή διάνοιξη σήραγγας

Τον χώρο του εργοταξίου της Γραμμής 4 του Μετρό στο ύψος του ΓΝΑ όπου διανοίγεται η σήραγγα που θα φιλοξενεί τον χώρο ελαφράς συντήρησης των συρμών, επισκέφθηκαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος.

Στη σήραγγα πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από στελέχη της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε» και της αναδόχου κοινοπραξίας.

Μετά και την αυτοψία, ξεκαθαρίζονται τα εξής:

Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα ασφαλείας.

Δεν υπάρχει κανένα λάθος στην χάραξη της σήραγγας.

Δεν έχουν καταγραφεί καθιζήσεις ή μετακινήσεις ούτε στο επίπεδο της οδού, ούτε στα παρακείμενα κτίρια.

Ουσιαστικά πρόκειται για τμήμα σήραγγας υπερ-τριπλής τροχιάς με συνολικό μήκος 370 μ. και βρίσκεται κάτω από τη λεωφόρο Κανελλοπούλου (Κατεχάκη). Θα έχει τρεις τροχιές και χρησιμεύει στην εναπόθεση των συρμών της γραμμής 4 για την ελαφρά συντήρησή τους.

Συνεχίζονται οι εργασίες

Οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας συνεχίζονται σύμφωνα με την αρχικώς εγκριθείσα μεθοδολογία και με συμβατικά μέσα διάνοιξης.

Απαντήσεις – διευκρινίσεις σε σχέση με την κατασκευή σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό στην περιοχή της Λεωφόρου Κατεχάκη, εξέδωσε και η ανάδοχος εταιρεία, τονίζοντας πως το έργο εκτελείται με απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια, την ποιότητα και την ταχύτητα κατασκευής του έργου.

Η διάνοιξη βοηθητικής σήραγγας 186 μ. η οποία ενώνει την κύρια σήραγγα του μετρό με τον επίσταθμο που κατασκευάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, προβλέπεται από τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου, κατασκευάζεται επακριβώς και σωστά στη θέση που έχει υποδειχθεί από τις μελέτες αυτές και βέβαια θα παραμείνει ακριβώς στην ίδια θέση που σήμερα κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του έργου.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η κατασκευή της βοηθητικής αυτής σήραγγας γίνεται σε δύο φάσεις, λόγω της μεγάλης διατομής της: Κατά την αρχική φάση διανοίγεται το πρώτο επίπεδο της σήραγγας, και κατά την επόμενη φάση διανοίγεται το δεύτερο επίπεδο, σε μεγαλύτερο βάθος, οπότε η κατασκευή ολοκληρώνεται.

Από την αλληλογραφία της αναδόχου με την Ελληνικό Μετρό Α.Ε., προέκυψε διαφορετική προσέγγιση αποκλειστικά και μόνο αναφορικά με την αλληλουχία των εργασιών εκσκαφής, χωρίς φυσικά να τίθεται ζήτημα κατασκευής σε δήθεν λανθασμένη θέση, ούτε άλλο ζήτημα ασφαλείας. Το τρέχον αυτό ζήτημα, μαζί με εκείνα που εύλογα ανακύπτουν κατά την εκτέλεση ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου έργου, θα διευθετηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση για την κατασκευή του έργου.

Τέλος, σημειώνεται πως καμία μη αναμενόμενη επιφανειακή καθίζηση δεν έχει διαπιστωθεί, καθώς όλες οι σχετικές τιμές είναι πολύ χαμηλές και εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Αρχικά θέλω να διευκρινίσω πως οι ειδικοί μας διαβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας των εργαζόμενων, του έργου ή των υποδομών.

Επίσης, δεν υφίσταται λάθος στη χάραξη, δηλαδή δεν έγινε διάνοιξη σήραγγας που δεν προβλεπόταν, όπως γράφτηκε σε κάποια μέσα ενημέρωσης.

Αντιθέτως, η συγκεκριμένη σήραγγα προβλέπεται στο σχέδιο κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και περιλαμβάνεται στις εκθέσεις που δημοσιεύονται τακτικά από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό ΑΕ σχετικά με την πρόοδο των εργασιών.

Η συγκεκριμένη σήραγγα αποτελεί μέρος ενός βοηθητικού κόμβου που θα χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως αμαξοστάσιο, δηλαδή για τη στάθμευση και την ανακατεύθυνση των συρμών. Δεν είναι μέρος της κύριας σιδηροδρομικής γραμμής αλλά του επικουρικού δικτύου.

Το ζήτημα που προέκυψε οφείλεται στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάνοιξη της σήραγγας από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς δεν ακολουθήθηκε η συνηθισμένη αλληλουχία ενεργειών.

Έχει ήδη δρομολογηθεί η αποκατάσταση και η εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος του έργου με τη συνηθισμένη μέθοδο».

Ακολουθεί η δήλωση του Υφυπουργού, Νίκου Ταχιάου:

«Η σήραγγα που κατασκευάζεται κάτω από την οδό Κατεχάκη, θα λειτουργήσει ως αμαξοστάσιο για την ελαφρά συντήρηση των συρμών της Γραμμής 4. Αυτή κατασκευάζεται με την νέα αυστριακή μέθοδο tunneling και έρχεται σε συνέχεια με την επόμενη σήραγγα που συναντάται στην Κατεχάκη και κατασκευάζεται με μετροπόντικα. Επομένως, δεν υπάρχει «αδέσποτη» σήραγγα. Η σήραγγα αυτή προβλέπεται από την μελέτη και οι διαφορές που υπήρξαν με τον ανάδοχο ήταν στην μέθοδο κατασκευής.

Πρακτικά, από τις εικοσιτετράωρες διαρκείς παρακολουθήσεις δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση ούτε στο επίπεδο της οδού, ούτε φυσικά σε κανένα από τα παρακείμενα κτίρια».

