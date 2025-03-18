Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε σήμερα , στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, η τελετή έναρξης της 144ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκλεγεί ο διάδοχος του Τόμας Μπαχ στην ηγεσία του Ολυμπιακού Κινήματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αφού καλωσόρισε τα μέλη της ΔΟΕ στον ιστορικό τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο πρόεδρο της Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, για το έργο του και υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Θέλω να επαναβεβαιώσω την υποστήριξη της χώρας μας προς το νέο πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και θα παραμείνει αυτή η υποστήριξη αδιαμφισβήτητη, λειτουργώντας η Ελλάδα ως αρωγός στο έργο του στη διατήρηση των ιδεωδών του κινήματος του Ολυμπισμού».

Παράλληλα, ο κ. Τασούλας κατέθεσε, «ως ευχή», όπως τόνισε χαρακτηριστικά, τη σκέψη του να καθιερωθεί η εκλογή του προέδρου της ΔΟΕ να διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία, «... καθώς ο συμβολισμός που εκπέμπει, ως ιερή γενέτειρα και αιώνια ψυχή του Ολυμπιακού Κινήματος, ταιριάζει απόλυτα με το πολύπλευρο πολιτιστικό, κοινωνικό, αθλητικό και ανθρωπιστικό έργο που αναλαμβάνει κάθε φορά ο επικεφαλής της ΔΟΕ. Θα συμβάλατε κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πιστή μεταλαμπάδευση της Ολυμπιακής κληρονομιάς».

«Σε ένα ιλιγγιωδώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, υπό το βάρος πολλαπλών προκλήσεων, η έννοια της Εκεχειρίας καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ, αποτελώντας ένα ισχυρό σύμβολο ειρήνης και διαλόγου. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ρόλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς συμβάλλει στην προαγωγή της συνύπαρξης των λαών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών», υπογράμμισε ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα, «ως λίκνο του Ολυμπισμού, αλλά και ως μία σύγχρονη, ισχυρή Δημοκρατία και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν θα πάψει να αγωνίζεται για τα ιδεώδη της ειρήνης, του ανθρωπισμού και της δικαιοσύνης».

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δημοκρατίας των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ στάθηκε στον άρρηκτο δεσμό του Ολυμπισμού με την ειρήνη. «Σε μία εποχή σαν τη σημερινή, οι αθλητές είναι πρεσβευτές της ειρήνης. Σε μία εποχή σαν τη σημερινή, η ιδέα της προώθησης της ειρήνης μέσω του αθλητισμού έρχεται σε έντονη αντίθεση με το πνεύμα της εποχής» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο απερχόμενος πρόεδρος της ΔΟΕ, που επισήμανε ακόμη ότι «οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι αξίες που αντιπροσωπεύουν εκτείνονται σε χιλιετίες, ωστόσο η ιστορία μας θυμίζει την ευθραυστότητά τους».

Τους καλεσμένους από όλο τον κόσμο υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, που τόνισε μεταξύ άλλων: «Η έναρξη της εκλογής του 10ου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ένα γεγονός υψίστης σημασίας και συμβολισμού, που λαμβάνει χώρα στην Αρχαία Ολυμπία –την αιώνια καρδιά του Ολυμπισμού. Σήμερα, σε έναν κόσμο καλυμμένο από αβεβαιότητα, η Ολυμπία υψώνεται ως αιώνιος φάρος ειρήνης, ενότητας και του απεριόριστου πνεύματος της ανθρωπότητας. Εδώ, όπου τα Ολυμπιακά ιδεώδη πήραν για πρώτη φορά πνοή, μας υπενθυμίζεται ότι ο αθλητισμός μπορεί να χτίσει γέφυρες εκεί όπου άλλοι ορθώνουν τείχη. Αντιμέτωπη με την αναταραχή, η Ολυμπιακή φλόγα δεν τρεμοπαίζει, καίει πιο λαμπερή από ποτέ, καλώντας μας να αγκαλιάσουμε όχι ό,τι μας διχάζει, αλλά όλα όσα μας ενώνουν».

Το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, στο χαιρετισμό του, επανέλαβε την πρότασή του, να διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου της Επιτροπής πάντα στην Αρχαία Ολυμπία.

Το καλλιτεχνικό μέρος της Τελετής Εναρξης εμπνεύστηκε και δημιούργησε η Χορογράφος των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας, Αρτεμις Ιγνατίου, παρουσιάζοντας ένα δρώμενο με κρουστά που συμβολίζουν την καρδιά του βαρώνου Πιερ ντε Κουμπερτέν που χτυπά στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και παραδοσιακούς χορούς.

Πριν την τελετή έναρξης, προηγήθηκε η συμβολική φύτευση μίας ελιάς, στον κήπο του Παλαιού Δημαρχείου της Αρχαίας Ολυμπίας, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, και τον δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλο. Εν συνεχεία, ο κ. Τασούλας υποδέχθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας τον πρόεδρο και τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και είχε διμερή συνάντηση με τον κ. Μπαχ.

Οι εργασίες της 144ης Συνόδου της ΔΟΕ αρχίζουν αύριο (19/3) στη Μεσσηνία και την Πέμπτη 20/3 θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

