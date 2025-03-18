Πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία αποκτούν δικαστές και εισαγγελίες με απόφαση Δένδια 

Υπογράφηκε σήμερα, Τρίτη 18 Μαρτίου 2025, από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, υπουργική Απόφαση με την οποία παραχωρείται στους Δικαστές και τους Εισαγγελείς το δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στρατιωτικών νοσοκομείων, όπως ισχύει και σε άλλες κατηγορίες κρατικών λειτουργών.

Ο υπουργός υπέγραψε τη σχετική υπουργική απόφαση παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη και του Αντιπροέδρου της Ένωσης, Χαράλαμπου Σεβαστίδη.



