Η παγκόσμια ανησυχία για τη σύρραξη Ισραήλ και Ιράν, αλλά και τα πολιτικά συμπεράσματα από την κοινοβουλευτική συζήτηση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην υπόθεση των Τεμπών, τέθηκαν επί τάπητος κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στον "Real FM".

Και, πρώτα για τον πόλεμο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επεσήμανε ότι αυτή η κλιμάκωση έντασης προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, ενώ εξέφρασε την ευχή και ελπίδα, να βρεθούν όλες οι πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με αφορμή δε, σχετική σύσκεψη στο ελληνικό Πεντάγωνο την Τετάρτη, σημείωσε πως χρειάζεται ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα.

Για την τραγωδία των Τεμπών, ο Θ. Κοντογεώργης επανέλαβε ότι η ΝΔ είχε τη θεσμική θέση περί ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ πολιτών και πολιτικών προσώπων -κάτι που θα αποτυπωθεί, άλλωστε, και στην πρότασή της στη συνταγματική αναθεώρηση, προσέθεσε. Και, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, συμπλήρωσε, «δεν μπορούσε να αποστεί από τη θέση αυτή». Με αφορμή δε, τις συζητήσεις για διαρροή βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος (από την πρόταση για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή) απάντησε πως δεν θεωρεί ότι αυτές προήλθαν από τη γαλάζια Κ.Ο.

«Με τη χθεσινή διαδικασία κλείνει ένας κύκλος πολιτικής έντασης, οξύτητας και τοξικότητας, και το λόγο αυτή τη στιγμή θα έχει πλέον η δικαιοσύνη», επεσήμανε ακολούθως. Άλλωστε, συνέχισε, «όλοι οι λογικοί πολίτες έλεγαν από την αρχή, το λόγο να τον έχει η δικαιοσύνη και να αποδοθεί σε όλα τα επίπεδα».

Ταυτόχρονα, «για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση - γιατί δεν πρέπει να παραμείνει καμία σκιά συγκάλυψης και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης και των στελεχών της - δύο στελέχη της κυβέρνησης παραπέμπονται στο φυσικό δικαστή από την κυβερνώσα πλειοψηφία στη Βουλή», υπογράμμισε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Έτσι, η κυβέρνηση άκουσε και ανταποκρίθηκε στην κοινωνική εγρήγορση του προηγούμενου διαστήματος και «ωρίμασαν πιο γρήγορα οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την ποινική μεταχείριση των πολιτικών προσώπων», δήλωσε ακόμη ο Θ. Κοντογεώργης αξιολογώντας ως μείζον, το γεγονός ότι «το λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη». Σε σχέση με όλα όσα έγιναν στη Βουλή, παρατήρησε δε, ότι όλοι έχουν να διδαχθούν σε σχέση με το δημόσιο λόγο, ύφος και ήθος.

Ενώ, αφού επέκρινε την αντιπολίτευση για τοξικότητα, έκανε λόγο για κορύφωση μιας τακτικής να χωρέσει στον κομματικό ανταγωνισμό η τραγωδία και το συναίσθημα του κόσμου. «Συνασπισμός τοξικότητας», ήταν μια άλλη χαρακτηριστική φράση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ με την ταυτόχρονη διευκρίνιση πάντως ότι δεν τοποθετεί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο ίδιο... τσουβάλι. Σε κάθε περίπτωση φανερώθηκε το αδιέξοδο της αντιπολίτευσης, παρατήρησε σε ένα ακόμη σχόλιό του για την κοινοβουλευτική διαδικασία της Τετάρτης. Και, η συνέντευξη έκλεισε με τον υφυπουργό να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η δικαιοσύνη θα κάνει καλά τη δουλειά της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

