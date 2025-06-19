Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: « Το θέμα των Τεμπών επανέρχεται στο δυστύχημα, αυτό καθ' αυτό»

«Αφού περάσαμε από μία σφαίρα συνομωσιολογίας, το θέμα των Τεμπών επανέρχεται στο δυστύχημα, αυτό καθ' αυτό» ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «υπήρξε από τη μία πλευρά, μία ψύχραιμη τοποθέτηση, μακριά από κάθε τάση συγκάλυψης και ποινικού λαϊκισμού και από την άλλη πλευρά, η δημαγωγική προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ και η εσχάτη τερατολογία από την ετερόκλητη συμμαχία των μικρότερων κομμάτων».

Ο κ. Χατζηδάκης απηύθυνε έκκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάτσουν και να συζητήσουν σοβαρά στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, ώστε να υπάρξει μία ρύθμιση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση της κυβέρνησης να ακούσει και τις δικές τους προτάσεις.



Πηγή: skai.gr

