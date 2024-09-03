Ερώτηση «για τις αδικαιολόγητα υψηλές τιμές των πολυεθνικών επιχειρήσεων», κατέθεσε, σήμερα Τρίτη, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στην ερώτησή του, ο κ. Αυτιάς υπενθυμίζει την επιστολή που έστειλε τον περασμένο Μάιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κ. φον ντερ Λάιεν, ζητώντας «άμεση παρέμβαση», ώστε «η ενιαία αγορά να λειτουργεί με περισσότερο ανταγωνισμό και διαφάνεια υπέρ των καταναλωτών, για μία Ευρώπη που να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της» και τονίζει ότι «η ΕΕ έχει καθυστερήσει πολύ στην επίλυση αυτού του προβλήματος», σε ένα θέμα που «αφορά πρωτίστως την Ελλάδα, τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και χώρες, όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Λουξεμβούργο και Σλοβακία».

Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πώς και πότε θα λύσει το πρόβλημα κι αν προτίθεται να παρέμβει με πρόστιμα σε πολυεθνικές που αισχροκερδούν εις βάρος του Έλληνα και Ευρωπαίου καταναλωτή», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ρωτά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το «πώς θα λυθεί και πότε το πρόβλημα των αδικαιολόγητα διαφορετικών υψηλών τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε βασικά αγαθά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες» και το «με ποιες παρεμβάσεις θα προστατεύσετε τους καταναλωτές από τις αυθαιρεσίες των πολυεθνικών κολοσσών και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.