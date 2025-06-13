Το Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ιορδανία να παραμένουν σε επαγρύπνηση, να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών, λόγω του προσωρινού κλεισίματος του εναερίου χώρου της χώρας. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι βρίσκεται ακόμη σε ισχύ η σύσταση αποφυγής μη αναγκαίων μετακινήσεων προς τον Λίβανο.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή το κλείσιμο του εναερίου χώρου της Ιορδανίας, συνιστά στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αμμάν, μέσω τηλ: 00962 795693000 και e-mail: gremb.amn@mfa.gr.

Γνωστοποιείται, επίσης, ότι παραμένει σε ισχύ η, από 15.10.2023, σύσταση σχετικά με την αποφυγή, εκτός των απολύτως απαραίτητων, επισκέψεων στον Λίβανο. Γράψε μία εισαγωγική παράγραφο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.