ΥΠΕΞ: Ανησυχία για εξελίξεις στη Mέση Aνατολή και παγκόσμια σταθερότητα

Η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα

Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδα

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις «ανησυχητικές εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή και θεωρεί πως οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα. Αυτό αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτηση του στο Χ, αναφορικά με τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα επισημαίνει:

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Υπουργείο Εξωτερικών Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Ιράν
