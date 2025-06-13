Χατζηδάκης: Το καλοκαίρι η διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για τα ύδατα

Διϋπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και την υιοθέτηση Εθνικού Σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα στοιχεία από την τελευταία (2024) μελέτη του World Resources Institute (επισυνάπτεται το σχετικό γράφημα) σύμφωνα με την οποία:

- Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον κίνδυνο λειψυδρίας.

- Ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Μεσογείου καθώς το πρόβλημα εντείνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής η οποία επηρεάζει αρνητικά τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση νερού.

Καταδείχθηκε επίσης ότι παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια (κατασκευή νέων φραγμάτων, διάνοιξη γεωτρήσεων κ.λπ.), το πρόβλημα επιμένει τόσο στην Ελλάδα όπως άλλωστε και σε όλες τις Μεσογειακές χώρες.

Στη σύσκεψη, με βάση και την παρουσίαση πρόσθετων στοιχείων από την ΕΥΔΑΠ, τη ΔΕΗ και τη ΡΑΑΕΥ (σ.σ. Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων), αναδείχθηκε η ανάγκη ολιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων σε οργανωτικό επίπεδο ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη πραγματοποίηση των μεγάλων και μικρών έργων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Από όλους τους συμμετέχοντες υπογραμμίστηκε ότι οι παρεμβάσεις θα κινηθούν στο πλαίσιο των προβλέψεων του Συντάγματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που κατοχυρώνουν το νερό ως δημόσιο αγαθό. Για την περαιτέρω ωρίμανση και τελική διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για τα ύδατα θα ακολουθήσουν κι άλλες συσκέψεις υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η οριστικοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τα ύδατα, που θα αποτελεί μια μεγάλη διαρθρωτική τομή, να γίνει στους αμέσως επόμενους μήνες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε εξάλλου: «Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και σε σχέση με την επάρκεια του νερού. Όλη η Μεσόγειος απειλείται ολοένα και περισσότερο από αυτό το πρόβλημα. Τυχόν αδράνεια θα ήταν τεράστιο πρόβλημα για την οικονομία, για τον τουρισμό, για τη γεωργία, για την ποιότητα της ζωής μας, για την ίδια τη χώρα. Είναι φανερό ότι δίπλα στις πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια, πρέπει να υιοθετηθούν κι άλλες που να απαντούν έγκαιρα στο πρόβλημα, αντιμετωπίζοντας τα όποια οργανωτικά προβλήματα, προωθώντας τις αναγκαίες επενδύσεις και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Το νερό ήταν και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Το ίδιο το κράτος είχε, έχει και θα έχει με βάση το Σύνταγμά μας ως βασική αποστολή τη διασφάλιση αυτού του δημόσιου αγαθού. Για να συμβεί όμως αυτό, η ίδια η πραγματικότητα επιβάλλει πρόσθετες παρεμβάσεις μελετημένες, ταχύτατες και αποτελεσματικές, τις οποίες η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει. Οι αμέσως επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι ως προς την υιοθέτηση όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών».

Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, Υποδομών και Μεταφορών (εξ' αποστάσεως) Χρίστος Δήμας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, οι γενικοί γραμματείς Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΥΠΕΝ) Πέτρος Βαρελίδης, Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος (ΥΠΕΝ), Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών (ΥΠΑΑΤ) Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης. Συμμετείχαν επίσης από τη ΡΑΑΕΥ ο αντιπρόεδρος κλάδου υδάτων Δημήτρης Ψυχογιός, από τη ΔΕΗ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Αλέξης Παΐζης, από την ΕΥΔΑΠ ο πρόεδρος Γιώργος Στεργίου και ο διευθύνων σύμβουλος Χάρης Σαχίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

