Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν την έκτη διάσταση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», της ολιστικής, δηλαδή, προσέγγισης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εχθρικών εναέριων, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων απειλών.

Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με τον κόμβο του προγράμματος GOVSATCOM, τις δορυφορικές επικοινωνίες της χώρας μας και την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Δεν πρόκειται», εξήγησε, «απλώς για τεχνολογική εξέλιξη, αλλά για την προέκταση της Άμυνας στο πεδίο του διαστήματος. Πρόκειται παράλληλα για τμήμα μια νέας εθνικής κουλτούρας, όπου η καινοτομία υπηρετεί την ασφάλεια και τη στρατηγική ετοιμότητα».

«Η εγκατάσταση του ενός εκ των δύο κόμβων του προγράμματος στην Ελλάδα, αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας της ΕΕ» σημείωσε ο ίδιος.

Όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε, σήμερα, συνομιλία με τον επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους, στο πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας του ευρωπαϊκού προγράμματος GOVSATCOM.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω ασφαλούς δορυφορικής βιντεοκλήσης από την έδρα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) του Πολεμικού Ναυτικού, στην Αγία Παρασκευή, με τον επίτροπο να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA), στην Πράγα, όπου πραγματοποιήθηκε επίδειξη της δορυφορικής επικοινωνίας GOVSATCOM στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Δένδιας εξήρε την πρωτοβουλία του επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ για την προώθηση, όχι μόνο των κυβερνητικών κόμβων του GOVSATCOM, αλλά και για την ενίσχυση του Προγράμματος της ΕΕ για το Διάστημα στον τομέα της Άμυνας.

«Η σημερινή δεν είναι απλώς μια επίδειξη, αλλά αποτελεί μια ευρωπαϊκή δήλωση. Αποδεικνύει ότι υπό την ηγεσία σας μπορούμε να διαφυλάττουμε τα συμφέροντά μας, να ενεργούμε αποφασιστικά, να διασφαλίζουμε τις επικοινωνίες μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει επιλεγεί να φιλοξενήσει τον έναν από τους δύο κόμβους του προγράμματος GOVSATCOM με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Δεκεμβρίου 2024.

Η απόφαση αυτή ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διαστημικές δραστηριότητες και προβάλλει διεθνώς την τεχνολογική επάρκεια και τη στρατηγική αξιοπιστία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναδεικνύει επίσης, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, τον γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο της πατρίδας μας, ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που δείχνει η ΕΕ στις υποδομές και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας μας.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνομιλίας, υπήρξε σύνδεση με τη φρεγάτα «Ψαρά» η οποία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», όπως και με το στρατηγείο της επιχείρησης στη Λάρισα.

Κατά τη συνομιλία αναδείχθηκε, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο ηγετικός επιχειρησιακός ρόλος της Ελλάδας στην ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ως επικεφαλής χώρα της επιχείρησης «Ασπίδες».

Ο κ. Δένδιας μιλώντας με τον κυβερνήτη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα της φρεγάτας «Ψαρά» που επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, επισήμανε ότι συμπίπτει με περιστατικά τα οποία δημιουργούν μια πολύ εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή στην οποία περιπολούν.

«Είμαι σίγουρος ότι εσείς και το πλήρωμά σας θα εκτελέσετε τα καθήκοντα όπως πάντα, με τον ύψιστο βαθμό αφοσίωσης στην αποστολή σας. Και θα ήθελα, επίσης, να πω ότι μακάρι ο Άγιος Νικόλαος, που η εικόνα του βρίσκεται πίσω σας και σας κοιτάζει από ψηλά, να φυλάει εσάς, το πλήρωμά σας και το πλοίο σας. Ο Θεός να σας έχει καλά» είπε ο υπουργός.

Επίσης, ο κ. Δένδιας είχε συνομιλία με τον επιχειρησιακό διοικητή της επιχείρησης «Ασπίδες» υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη ΠΝ.

«Ναύαρχε Γρυπάρη, είναι μεγάλη χαρά να σας βλέπω και πάλι από τη Λάρισα. Σας ευχαριστώ για το έργο που επιτελείτε. Το έργο σας εδώ είναι τόσο σημαντικό και μετά τους επαίνους προς τον κύριο επίτροπο, θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν από τους δύο κόμβους των GOVSATCOM της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Άγιο Ιωάννη. Αυτό αποτελεί εκ μέρους μας μια πολύ ισχυρή δήλωση. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στις συνομιλίες παρέστη, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.