ΠΑΣΟΚ: «Ποδαρικό» με μπαράζ πρωτοβουλιών

Στη Χαριλάου Τρικούπη γέμισαν μπαταρίες τις ημέρες των γιορτών και ετοιμάζονται να συνεχίσουν την δομική και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στην Κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στελέχη της πράσινης παράταξης είχαν την ευκαιρία να εξορμήσουν στην περιφέρεια και να δουν από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, ενόψει και των Περιφερειακών συνεδρίων που θα οργανώσει το κόμμα από τις αρχές της νέας χρονιάς.

Η πρώτη επίκαιρη ερώτηση από τον Ανδρουλάκη για τον αγροτικό τομέα

Ο κύβος ερρίφθη και σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη επίκαιρη ερώτηση που αναμένεται να υποβάλλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αφορά τα ζητήματα των αγροτών.

Στενοί συνεργάτες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, καθώς εδώ και χρόνια όπως σημειώνουν η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ένα συνεκτικό σχέδιο που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με ουσιαστικές λύσεις. Υπογραμμίζουν την συνολική εγκατάλειψη της ελληνικής περιφέρειας και των αγροτών, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος και την ερήμωση της υπαίθρου. Στην επίκαιρη ερώτηση θα αναφέρεται η αύξηση του κόστους παραγωγής και τα δυσβάσταχτα κόστη που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Ένα θέμα που έχει φωτίσει αρκετές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η γραφειοκρατία εντείνουν τα προβλήματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ζητήσει απαντήσεις για ζητήματα κακοδιαχείρισης που έρχονται στην επιφάνεια, οδηγώντας τον Οργανισμό σε ευρωπαϊκή επιτήρηση, οπως αναφέρουν πηγές απο την Χαριλάου Τρικούπη.

Πρωτοβουλία για αυξήσεις στα ασφάλιστρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι όλες οι προτάσεις να έχουν ένα συνολικό πολιτικό αφήγημα με αρχή μέση και τέλος, με την Χαριλάου Τρικούπη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Πρωτοβουλία θα λάβουν άμεσα και για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας και των νοσοκομειακών καλύψεων. Μια κίνηση που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης:

«Τον δρόμο γι’ αυτήν την ασυδοσία τον άνοιξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με νόμο του 2020 (άρθρο 268 ν. 4738/2020). Με τον νόμο αυτό επέτρεψε στις ασφαλιστικές εταιρείες να επιβάλλουν υπέρογκες αυξήσεις με βάση έναν ιδιωτικό δείκτη υγείας, που σε τελική ανάλυση οι ίδιες διαμόρφωσαν.Το ΠΑΣΟΚ με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για την κατάργηση του απαράδεκτου αυτού καθεστώτος και την αποκατάσταση της διαφάνειας και της ισορροπίας και σε αυτόν τον τομέα.Έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε και αυτήν την αδικία εις βάρος χιλιάδων συμπολιτών μας, που προκάλεσε με τις αποφάσεις της η Νέα Δημοκρατία» ανέφερε σε δήλωση του ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης δυο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Στεγαστικό και ιδιωτικό χρέος

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για το στεγαστικό ετοιμάζουν στην Χαριλάου Τρικούπη που είναι πιθανον να κατατεθεί ως πρόταση νόμου. Εξαλλου το ζήτημα έχει φέρει στη δημόσια σφαίρα το ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλίες και προτάσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμασία γίνεται από στελέχη της πράσινης παράταξης ώστε το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία και για το Ιδιωτικό Χρέος.

Κεντρική επιτροπή τον Γενάρη

Και ενώ το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει το σκληρό πρεσιγκ στην Βουλή, στο κόμμα ετοιμάζονται για την Κεντρική Επιτροπή που τοποθετείται προς το τέλος Ιανουαρίου, την πρώτη μετά τις εσωκομματικές εκλογές εκεί οπου όλα τα θέματα της επικαιρότητας θα μπουν στο τραπέζι και όλες οι φυλές του ΠΑΣΟΚ θα εκφραστούν. Προς το παρόν το Πολιτικό Συμβούλιο παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς ημερομηνία δεν έχει διαρρεύσει κατι που δεν περνά απαρατήρητο και χωρίς σχολιασμό ανάμεσα σε στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης όπως διαμορφώθηκε από τις εκλογές του Οκτωβρίου.

