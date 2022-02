«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και όλους όσους επλήγησαν από την πρωτοφανή καταιγίδα ''Eunice" στη Βορειοδυτική Ευρώπη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των εκλιπόντων και εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις του Βελγίου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τις ζημιές», προσθέτει.

Our thoughts are with the victims and everyone affected by the unprecedented Storm #Eunice in NW #Europe. We express our condolences to the bereaved families and extend our full support to the people and Governments of 🇧🇪🇩🇰🇫🇷🇩🇪🇮🇪🇵🇱🇳🇱🇬🇧 in their efforts to cope with the damage