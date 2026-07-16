Γιατί η Πολωνία θα μπορούσε να είναι ο νέος σύμμαχος του Τραμπ στην G-20

Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους συγκάλεσε την πρώτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 για να αντιμετωπίσει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, θέλει να επαναφέρει την G20 στη βασική της αποστολή. Για να προωθήσει αυτήν την ατζέντα, η κυβέρνησή του προωθεί έναν βασικό σύμμαχο, ένα έθνος που δεν είναι ακόμη μόνιμο μέλος της G-20, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη: την Πολωνία.

Η Πολωνία έχει αποτινάξει τους περιορισμούς του σοβιετικού παρελθόντος της και έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα success stories στον κόσμο. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η οικονομία της χώρας έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος. Με ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, η Πολωνία πρόκειται να γίνει η 20ή μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο το 2028 και η έκτη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί κατά 3,5%, ενώ η γειτονική Γερμανία αναμένεται να αναπτυχθεί μόνο κατά 0,6%.

Ωστόσο, η Πολωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η χώρα εξακολουθεί να ανεβαίνει στην οικονομική κλίμακα και πρέπει να επενδύσει περισσότερο σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Αλλά σε μια Ευρώπη που συχνά χαρακτηρίζεται για τον αργό ρυθμό καινοτομίας της, η Πολωνία αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης, αρχών ελεύθερης αγοράς και ενός δημοκρατικού πολιτικού πλαισίου. Καθώς ο Τραμπ στρέφει την G-20 προς το αρχικό της καθήκον, την απελευθέρωση της οικονομικής επέκτασης, πιέζει για να αποκτήσει η χώρα μόνιμη ένταξη στο φόρουμ. Η επιτυχία της Πολωνίας «αποδεικνύει ότι η εστίαση στο μέλλον» αποδίδει καρπούς, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον Δεκέμβριο, προτού διακηρύξει ότι η Πολωνία θα πρέπει «να αναλάβει τη θέση που της αξίζει στην G-20».

Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις για τα προβλήματα που ταλανίζουν την G-20. Οι σύνοδοι κορυφής των ηγετών της έχουν συχνά μετατραπεί σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων, στις οποίες η «οικοδέσποινα» κυβέρνηση προωθεί στην ουσία την ατζέντα της. Ζητήματα όπως η καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και η προώθηση της παγκόσμιας υγείας έχουν καταστεί κεντρικό στοιχείο των συνόδων κορυφής των τελευταίων ετών και έχουν αποφέρει κάποιες πραγματικές επιπτώσεις.

Παραμένουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι σύνοδοι κορυφής της G-20 μπορούν να επιτύχουν ουσιαστική πρόοδο με τη συμμετοχή της Κίνας και της Ρωσίας. Το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν θέσει ως στρατηγική τους προτεραιότητα τη μείωση της αμερικανικής ισχύος και θεωρούν τις διεθνείς σχέσεις ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος.

Εκτός από την Κίνα και τη Ρωσία, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στο φόρουμ είναι σύμμαχοι ή εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η G-20 μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των εντάσεων με τη Μόσχα και το Πεκίνο, προβάλλοντας παράλληλα μια ευρεία, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, συναίνεση μεταξύ των εθνών που είναι αφοσιωμένα στη διατήρηση μιας «ελεύθερης και ανοιχτής» παγκόσμιας τάξης.

Με αυτό το πνεύμα, ο Τραμπ έχει θέσει μια ατζέντα για τη σύνοδο κορυφής του Μαϊάμι που επικεντρώνεται στην «ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, την απελευθέρωση της καινοτομίας και την ενίσχυση των συνεργασιών που ωφελούν τους Αμερικανούς εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους συμμάχους». Το όραμα του Τραμπ για οικονομική ευημερία - η άρση των κανονιστικών βαρών για την απελευθέρωση επενδύσεων, η απελευθέρωση οικονομικά προσιτών και ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού ενέργειας και η πρωτοποριακή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες - έχει τη δυνατότητα να ενώσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της G-20 και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία της «νέας χρυσής εποχής», που έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος.

Η Πολωνία μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση Τραμπ να επιτύχει αυτούς τους στόχους με τρεις βασικούς τρόπους:

Καταρχάς, ενώ οι μεγάλες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης υποφέρουν υπό το βάρος των διογκωμένων κρατών πρόνοιας και των χαμηλών οριζόντων καινοτομίας, η Πολωνία επικεντρώνεται στην οικονομική ανάπτυξη. Η Βαρσοβία καθοδηγείται από μια νέα γενιά επιχειρηματιών που επιθυμούν να βρουν ευκαιρίες σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Δεύτερον, η Πολωνία έχει εξελιχθεί σε... αστέρι των αμυντικών εξοπλισμών. Η χώρα έχει γίνει ένα από τα πιο φιλόδοξα μέλη του ΝΑΤΟ, επισκιάζοντας πολλά από τα παλαιότερα μέλη της συμμαχίας. Η Βαρσοβία δαπανά ήδη το 4,7% του ΑΕΠ της στην άμυνα και αφιερώνει σχεδόν το 56% του αμυντικού της προϋπολογισμού σε εξοπλισμό, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Η Πολωνία έχει γίνει απαραίτητη για τη συμμαχία, έχει συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή σταθερότητα και έχει βοηθήσει στην προβολή της ισχύος για την αποτροπή της Ρωσίας.

Τρίτον, η μόνιμη συμμετοχή της Πολωνίας στην G-20 θα διασφάλιζε ότι η Κεντρική Ευρώπη θα εκπροσωπείται επιτέλους στο φόρουμ. Η περιοχή έχει γίνει μια οικονομική δύναμη και η Πολωνία, δεδομένου του μεγέθους και των προοπτικών της, είναι φυσικός ηγέτης. Στη Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Τριών Θαλασσών που εκδόθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας τον Απρίλιο, οι ηγέτες της περιοχής χαιρέτισαν την εδραίωση των διατλαντικών δεσμών και τη συμμετοχή της Πολωνίας στην G-20.

Ως διοργανώτριες της φετινής συνόδου της G-20, οι ΗΠΑ έχουν προσκαλέσει την Πολωνία να λάβει μια θέση στο τραπέζι, την οποία η Ουάσινγκτον έχει αρνηθεί στη Νότια Αφρική, ένα επίσημο μέλος της λέσχης, της οποίας η οικονομία έχει ατροφήσει λόγω της εκτεταμένης διαφθοράς και της κυβερνητικής παρέμβασης.

Η μόνιμη ένταξη της Πολωνίας στην G-20 δεν θα ήταν ένα δώρο για τη Βαρσοβία, αλλά μια αντανάκλαση της άξιας θέσης της μεταξύ των κορυφαίων οικονομιών του κόσμου. Η Πολωνία είναι ο σύμμαχος που χρειάζεται ο Τραμπ για να απομακρύνει την G-20 από τον δρόμο που έχει πάρει και τον οποίο, προφανώς, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εγκρίνει.





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