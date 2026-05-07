Greek Mafia- Δολοφονονία Γιώργου Μοσχούρη: Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα

Greek Mafia: Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη

Στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκαν διώξεις που αφορούν όχι μόνο εννέα κακουργήματα αλλά και έξι πλημμελήματα, όσον αφορά τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη

Ελενα Γαλάρη

Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025  στο Χαλάνδρι.

Κατηγορούνται για: 

* Ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία (κακούργημα)

* Άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία (κακούργημα) 

* Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

*Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία (κακούργημα)

* Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα) 

* Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

* Διακεκριμένη περίπτωσή φθοράς με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

* Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τουφέκιο (κακούργημα)

* Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

* Οπλοχρησία (πλημμέλημα)

* Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα) 

* Διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

* Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα) 

* Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)

* Απειλή (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Σχετικά με τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, η εισαγγελία συναινεί στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εφόσον το κρίνει ο ανακριτής. 

