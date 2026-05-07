Greek Mafia- Δολοφονονία Γιώργου Μοσχούρη: Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα

Ελενα Γαλάρη

Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Κατηγορούνται για:

* Ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία (κακούργημα)

* Άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία (κακούργημα)

* Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

*Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία (κακούργημα)

* Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

* Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

* Διακεκριμένη περίπτωσή φθοράς με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

* Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τουφέκιο (κακούργημα)

* Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

* Οπλοχρησία (πλημμέλημα)

* Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

* Διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

* Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα)

* Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)

* Απειλή (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Σχετικά με τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, η εισαγγελία συναινεί στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εφόσον το κρίνει ο ανακριτής.

