Την Πέμπτη θα ανακοινώσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή, από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για την υπόθεση των Βοριζίων, την εγκληματικότητα γενικά, τις περιπολίες στους οικισμούς Ρομά αλλά και τη βία των ανηλίκων.

Αρχικά, ο υπουργός σχολίασε το σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, με οδηγό νταλίκας να παρασέρνει ζευγάρι και να το εγκαταλείπει, αλλά και το περιστατικό στο Νέο Κόσμο, λέγοντας: «Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη ως κοινωνία συνολικά με τις άγριες συμπεριφορές που υπάρχουν. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λένε κάποιοι πως όλα αυτά ήταν μετά τον Covid, αλλά εγώ δεν πιστεύω πως είναι αυτό. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες, αντιλαμβάνονται πως πέρα από την πίεση που ασκεί η ίδια η καθημερινότητα στους ανθρώπους, που είναι δύσκολη, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με το παραμικρό είναι έτοιμοι όλοι για καυγά. Στο Νέο Κόσμο είναι απίστευτο, φαίνεται πως υπήρξε κάποια λογομαχία. Είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά με άλλη έκδοση, αυτό που ζήσαμε στην Κρήτη. Οικογενειακές διαφορές υπάρχουν χιλιάδες, πρέπει να βγάζουμε τα όπλα; Κάτι κακό συμβαίνει και πρέπει να το δούμε συνολικότερα».

Για τα Βορίζια είπε πως «η αστυνομία είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα από δω και πέρα. Όχι στο συγκεκριμένο χωριό. Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν. Και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να υπάρξει στόχευση σε οικογένειες, σε ομάδες (που φέρουν όπλα)».

«Η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατική, παραβατικοί είναι ένα ποσοστό. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες των παραβατικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και προς τα κει θα πάμε», τόνισε.

«Στα Βορίζια είναι εγκληματικές ομάδες, μαφιόζοι, δεν είναι εγκλήματα τιμής»

Ερωτώμενος για το εάν πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις στα Βορίζια ή «εγκλήματα τιμής», όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Δεν είναι αυτό όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μαφιόζοι, οι οποίοι αναμετρώνται μεταξύ τους ποιος θα κυριαρχήσει στις ζωοκλοπές, ποιος θα πάρει περισσότερα χωράφια αυθαίρετα, ποιος θα μοιράσει ναρκωτικά, ποιος θα εκβιάσει ποιον, πώς θα αρπάξουν επιδοτήσεις…».

Για δράση της αστυνομίας στην περιοχή ανέφερε πως μετά το περιστατικό με το τροχαίο στα Χανιά «αλλάξαμε την ηγεσία. Στα Χανιά τώρα δεν είναι μόνο ότι δεν είναι ντόπιοι, άλλαξε και η αντίληψη των ανθρώπων και άλλαξε η συμπροφορά της αστυνομίας αλλά και των δικαστικών αρχών, των εισαγγελικών αρχών και τελικώς αρχίζει και επιβάλλεται η τάξη».

«Δεν έχουμε εγκληματικότητα συνολικότερα στην Κρήτη, αλλά εστίες με βαριά εγκληματικότητα»

«Υπάρχει μια συνολικότερη αντίληψη για τα πράγματα, αλλά όχι σε όλους. Είναι άδικο να το γενικεύουμε. Η Κρήτη έχει 8 εκατομμύρια επισκέπτες, 600.000 κατοίκους, δεν είχε ούτε μια ληστεία φέτος το καλοκαίρι, ούτε μια κλοπή. Δεν έχουμε εγκληματικότητα συνολικότερα, έχουμε αυτές τις εστίες οι οποίες όμως έχουν πολύ βαριά εγκληματικότητα. Κάποιοι γίνονται πολύ δυνατοί σε βάρος κάποιων άλλων. Η αστυνομία υπήρχε εκεί και κάνει καλή δουλειά αλλά τώρα εγκαθίστανται νέες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν σκοπό να πάνε να οργώνουν τα χωριά αλλά να διερευνήσουν τις εγκληματικές ομάδες», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Οι απάτες γίνονται κυρίως από Ρομά»

Για την εξάρθρωση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες, ο υπουργός ανέφερε πως «είναι μια μόδα όλο αυτό με τις απάτες. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και η αστυνομία κάνει μια προσπάθεια να ενημερώνει τους πολίτες. Είναι φοβερό που μαζικά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες, που είναι κυρίως Ρομά, από συνοικισμούς που οργανώνονται και στη συνέχεια εξαπατούν ηλικιωμένους ή παιδιά. Χρειάζεται προσοχή από όλους μας και δεύτερον υπάρχουν στο στόχαστρο και άλλες τέτοιες ομάδες. Υπάρχουν σε ορισμένους συνοικισμούς όπως είναι το Ζευγολατιό Κορινθίας, είναι πρωταθλητές. Είναι κακοποιοί κανονικοί. Και πόσα ακόμα μεμονωμένα γίνονται. Αλλά γίνεται καλή δουλειά».

«Σε ορισμένους οικισμούς της δυτικής Αττικής, πάρα πολύς κόσμος είναι στη φυλακή. Γιατί η δραστηριότητα των υπηρεσιών είναι πολύ μεγάλη. Ουδέποτε υπήρχαν τόσες πολλές συλλήψεις και τόσες προφυλακίσεις από την αστυνομία».

Για το εάν γίνεται δουλειά στους οικισμούς Ρομά, ο υπουργός σημείωσε πως «από πριν 3 μέρες είναι η ΕΛΑΣ εδώ και στην Αττική. Είναι μέσα στους οικισμούς, περιπολούν, συνομιλούν με τους ανθρώπους».

«Έχουμε οχυρώσει όλη την Αττική με προσωπικό, με καλές υπηρεσίες, συλλαμβάνονται όλοι και προφυλακίζονται διότι άλλαξε ο νόμος με την υποδικία και την υποτροπή και άρα πας φυλακή όταν είσαι υπότροπος, ενώ μέχρι τώρα είχαμε 20 και 30 φορές υπότροπος και έξω. Όλο αυτά οδηγούν προς άλλες μορφές εγκλήματος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης,

«Συγχαρητήρια για το Πολυτεχνείο»

Για τα δρακόντεια μέτρα στην επέτειο του Πολυτεχνείου ανέφερε πως «ούτε προγκρόμ υπήρξε, ούτε προσαγωγές προληπτικές, εκτός ελαχίστων, επειδή πολλοί πηγαίνουν φορτωμένοι και δεν είναι ημέρα αυτή να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες. Νομίζω πως όλα ήταν καλά, ειρηνικά και αξίζουν συγχαρητήρια και στους διαδηλωτές και στις Αρχές».

Για την καταδίκη του Ρουβίκωνα και τη βία των ανηλίκων

Για την καταδίκη του Ρουβίκωνα για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε πως «αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι αυτοί πήγαν εκεί να μας πουν μπροστά στα μάτια μας ότι παραβιάζουν τον νόμο και τον γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Και μπροστά στο μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Τόσο πολύ έξυπνο ήταν αυτό που κάνανε. Εφαρμόστηκε ο νόμος. Η αστυνομία είναι εκεί, δεν υπάρχουν επεισόδια, δεν υπάρχουν αντιδικίες και θα εφαρμοστεί η λογική».

Για τη βία των ανηλίκων ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως «σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι όταν η αστυνομία συλλαμβάνει ένα παιδί. Ένα παραβατικό παιδί, 12-13 ετών. Πώς χειρίζεσαι αυτό το παιδί; Για το περιστατικό στο Περιστέρι, έκανα μια έρευνα μικρή μόνος μου. Τα παιδιά που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, τα κοριτσάκια, είναι καλό να δείτε το ιστορικό αυτών των παιδιών. Είναι να κλαις. Να δει κανείς των γονέων το ποινικό μητρώο. Και εκεί κλαις. Πρέπει να δούμε τα παιδιά και πώς στις μικρές ηλικίες δεν θα ξεφύγουν».





Πηγή: skai.gr

