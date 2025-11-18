Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τον... Τσίπρα - Η κόρη της Γεννηματά μπροστάρισσα στην πορεία για το Πολυτεχνείο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ράνια Θρασκιά μιλώντας στον ΣΚΑΪ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου της Χαριλάου Τρικούπη με τον πρώην πρωθυπουργό, γεγονός που προκάλεσε το αιχμηρό σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη.

«Να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι»

Συγκεκριμένα, η κ. Θρασκιά, όταν ρωτήθηκε για με το ενδεχόμενο διαλόγου με τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε: «Ακόμα και τον κ Τσίπρα γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν τον διάλογο... Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμα το κυβερνητικό που είναι πολύ συγκεκριμένο και κοστολογημένο του ΠΑΣΟΚ και ακουμπά όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι ένας συνομιλητής μας, αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη» τόνισε η νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζοντας την παραπάνω δήλωση της κ. Θρασκιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναρωτήθηκε αν είναι όλα τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμφωνούν με την άποψη αυτή για διάλογο με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις, τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα 'παραϋπουργεία δικαιοσύνης' του κ. Τσίπρα και 'κρεμάστηκαν στα μανταλάκια'; Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από 'συντρόφους' τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πάντως, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν ότι άλλο πράγμα ο διάλογος και άλλο η συμπόρευση, ενώ έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της ατζέντας από την κυβέρνηση.

«Με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου 'με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι'. Πού να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ... Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη» απάντησε το ΠΑΣΟΚ.

Την ανακοίνωση σχολίασαν δηκτικά κυβερνητικές πηγές: «145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Η ανησυχία του ΠτΔ

Την ίδια ώρα ρεπορτάζ του Βήματος με τίτλο «τι ανησυχεί τον πρόεδρο», που ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανησυχεί για τον κίνδυνο ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις εκλογές λόγω της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Eίναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις κατά τη γνώμη μας αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον FM 100.

Από την Ηρώδου Αττικού διευκρίνιζαν ότι ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο. «Το δημοσίευμα απηχεί το πνεύμα της συζήτησης. Ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας» σημείωναν συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, στα ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια σχολιάστηκαν δύο γεγονότα. Από τη μια η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την πορεία για το Πολυτεχνείο, αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε από τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο. Υπήρχε όμως και μια παρουσία στην πορεία που συγκίνησε πολλούς.. Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκε η Κατερίνα Τσούνη - Γεννηματά, η κόρη της Φώφης Γεννηματά, που κράτησε με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου. Η κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι φοιτήτρια Νομικής και η παρουσία της στην πορεία είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, μια μέρα μάλιστα σημαντική για την οικογένεια αφού τέτοια μέρα η μητέρα της Φώφη θα γιόρταζε τα γενέθλια της.

