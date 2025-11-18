Της Δώρας Αντωνίου

Μήνυμα σταθερότητας της κυβέρνησης και συνέχισης του έργου της εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, επαναλαμβάνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα με το οποίο κινείται είναι η εξάντληση της τετραετίας και εκλογές το 2027. Μάλιστα, σχολιάζοντας σενάρια που διακινούνται και εκτιμήσεις που ακούγονται για την επομένη της κάλπης, είπε ότι ο ίδιος διεκδικεί αυτοδυναμία και δεν υπάρχουν στο μυαλό του σενάρια για διπλές κάλπες, κλπ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε κινήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να κλείσουν μέτωπα που έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστημα και ασκούν πίεση στην κυβέρνηση. Έτσι, ανακοίνωσε ότι η βασική ενίσχυση στους αγρότες θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα, εξέλιξη η οποία, εκτιμούν στην κυβέρνηση, θα φρενάρει την προοπτική αγροτικών κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθεί στους κτηνοτρόφους μια έκτακτη ενίσχυση αναπλήρωσης εισοδήματος, ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν εξαιτίας της ευλογιάς. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες και η ενίσχυση θα χορηγείται μέχρι να επανέλθουν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι στην κανονική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα μέτρα ανάλογο της ενίσχυσης που είχε χορηγηθεί σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις την περίοδο της πανδημίας.

Για το θέμα των ΕΛΤΑ, το οποίο επίσης προκάλεσε κραδασμούς και συγκέντρωσε πολλές αντιδράσεις από σημαντικό αριθμό βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ανέφερε μεν ότι αν δεν προχωρήσουν σε εξυγίανση θα αναγκαστούν να κλείσουν, για να προσθέσει ότι αναζητείται εκείνη η λύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη της εξυγίανσης, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αφήνει τους πολίτες απομακρυσμένων περιοχών να αισθάνονται παραμελημένοι και χωρίς εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος αποτελεί την απάντηση στην ακρίβεια, ανέφερε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν τα έχουν ακόμα αισθανθεί οι πολίτες, δεν έχουν φτάσει στην τσέπη τους και πρόσθεσε ότι τον Ιανουάριο εκατομμύρια πολίτες θα δουν πραγματική αύξηση μισθού. Όπως τόνισε, τους επόμενους μήνες θα διατεθούν περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για στήριξη εισοδήματος. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη στέγαση, προανήγγειλε την ανακοίνωση νέων μέτρων μέσα στις επόμενες εβδομάδες και νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας έπειτα από τις συμφωνίες που υπογράφηκαν το τελευταίο διάστημα, τόσο για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και την τροφοδοσία της Ουκρανίας με αμερικανικό φυσικό αέριο, όσο και για ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο για κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο νέο γεω-ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, προσθέτοντας ότι εκδηλώνεται πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει δημόσια τίποτα από όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς, τακτική που έχει πλέον υιοθετήσει το μέγαρο Μαξίμου έναντι του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ, και έχει να κάνει με τη διάθεση να μην ενεργοποιούνται ρήγματα στο εσωκομματικό ακροατήριο, στο οποίο ο κ. Σαμαράς επιδιώκει να απευθυνθεί.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι ο ίδιος επιλέγει να μιλάει για το μέλλον, ενώ ο κ. Τσίπρας για το παρελθόν και ότι αισθάνεται την ανάγκη να ξαναγράψει μια ιστορία καταγεγραμμένη στη συνείδηση των πολιτών. Αναρωτήθηκε, μάλιστα, αν θα έμπαινε κάποιος σε πλοίο με καπετάνιο που το έχει ρίξει μια φορά στα βράχια.

