Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση στο κυκλοφοριακό, κανείς δεν μπορεί να κατασκευάσει νέους δρόμους με μαγικό τρόπο. Η μόνη λύση είναι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενίσχυση των λεωφορείων. Πρέπει να αυξήσουμε τη συχνότητα των λεωφορείων, η λύση για το κυκλοφοριακό είναι ξ συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ.

Για οικονομία:

Άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογεί υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης θέσης. Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα, το έχω πει πολλές φορές. Ειδικά για τους συμπολίτες μας στο νοίκι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αν δείτε τις σημαντικές αυξήσεις στα τρόφιμα, είναι προϊόντα κατά βάση εισαγόμενα (σοκολάτα, καφές, μοσχάρι). Προφανώς αυτό δεν είναι ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγοράς, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Τι μπορεί να κάνει κανείς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα να κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους στην αγορά. Ψηφίζουμε για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας μια Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή. Όμως επιμένω η λύση είναι ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους. Και αυτό γίνεται με τη γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με την οποία οι πολίτες θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους στις αρχές του 2026.

Προτεραιότητα η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος. Αν δίναμε παραπάνω θα θέταμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Επιλέξαμε να στηρίξουμε νέους και οικογένειες παιδιά. Αλλά δεν μπορεί κάποιος όπως το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει τα μέτρα αυτά και να τάζει πολλά περισσότερα

Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Πριν το τέλος του χρόνου η εξαγγελία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών.

Δεν αρκεί αν στηρίξουμε τη ζήτηση, πρέπει να στηρίξουμε και την προσφορά διαμερισμάτων για την εξισορρόπηση της αγοράς.

Για αγρότες:

Η δέσμευσή μας στους αγρότες είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου. Να θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στα τέλη Οκτωβρίου.

Να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι γιατί το νέο σύστημα θα πετάει έξω όσους δεν δικαιούνται χρήματα αλλά το συνολικό ποσό θα είναι ίδιο, οπότε οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα.

Αναγνωρίζω ότι για την κτηνοτροφία υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, ώστε έως το τέλος του έτους να υπάρξει άμεση στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν και θανάτωσαν ζώα λόγω της ευλογιάς. Θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Τα χρήματα θα είναι συμπληρωματικά και θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα αφορά δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους.

Για ΕΛΤΑ:

Αν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε διαδικασία εξυγίανσης θα υποχρεωθούν να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Όσοι αντιπαλεύουν την εξυγίανση των ΕΛΤΑ, συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Από την άλλη, νομίζω έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας, οπότε πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης και αυτή την άσκηση κάνει το υπουργείο Οικονομικών με το Υπερταμείο.

Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε λύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά και θα δίνει εναλλακτικές ώστε ειδικά στην επαρχία να μην νιώθουν παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Από τη μια πρέπει να πούμε ότι τα ΕΛΤΑ θα εκσυγχρονιστούν αλλά πρέπει να γίνει και διαβούλευση με τους πολίτες κατάστημα με κατάστημα. Αυτή η άσκηση ενδεχομένως έπρεπε να γίνει νωρίτερα, πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο.

Για συμφωνίες για ενέργεια

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν για το φυσικό αέριο η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά ενεργειακά και γεωπολιτικά και αναβαθμίζεται σε κεντρικό κόμβο. Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία κάτι που έχει οφέλη στο συνολικό γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται. Εκτός από τις συμφωνίες για τον βόρειο διάδρομο, ίσως πιο σημαντική είναι η επιλογή της Exxon Mobil με δύο ελληνικές εταιρείες να προχωρήσουν στην πρώτη ερευνητική εξόρυξη τα τελευταία 40 χρόνια. Αν η εξόρυξη είναι θετική τα οικονομικά οφέλη θα είναι τεράστια. Οφείλουμε ως Ελλάδα να διευρευνήσουμε αν έχουμε κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Καθόλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Σήμερα τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι μεσοπρόθεμα και μακροπρόθεσμα οι τιμές ρεύματος θα βαίνουν μειούμενες.

Άρα πρέπει να κρατήσουμε την αναβάθμιση της χώρας και τη θετική προοπτική η χώρα να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα καθώς σε 18 μήνες θα έχουμε γεωτρύπανο.

Για το καλώδιο με την Κύπρο:

Υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζεται οικονομοτεχνική επικαιροποίηση ώστε με αυτά τα δεδομένα να μιλήσουμε στους επενδυτές και μπορεί και να τους προσελκύσουμε

Έχω συναντηθεί ξανά με τον κ. Τραμπ. Είμαι από τους παλαιότερους αρχηγούς κυβερνήσεων στο Ευρωπαικό συμβούλιο. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε ξανά και είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα έχει να παίξει ρόλο σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

