ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε νέες πληρωμές

Σε νέες πληρωμές ενισχύσεων αναμένεται να προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις επόμενες εβδομάδες και συγκεκριμένα μέσα στον Μάιο.
Ειδικότερα, οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένονται να καταβληθούν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, είναι οι εξής:
7.938.000 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας ρυζιού
2.233.856 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας
3.573.460 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί παράδοσης πορτοκαλιών προς χυμοποίηση
8.369.025 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
14.396.928 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών
4.465.000 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας σπόρων προς σπορά
3.518.628 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας
542.800 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας μήλων
16.179.600 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών
64.862.472 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και του αίγειου κρέατος
17.335.000 ευρώ για Ενισχύσεις τοπικών προϊόντων μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.