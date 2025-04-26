ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε νέες πληρωμές

Σε νέες πληρωμές ενισχύσεων αναμένεται να προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις επόμενες εβδομάδες και συγκεκριμένα μέσα στον Μάιο.

Ειδικότερα, οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένονται να καταβληθούν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, είναι οι εξής:

7.938.000 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας ρυζιού

2.233.856 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας

3.573.460 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί παράδοσης πορτοκαλιών προς χυμοποίηση

8.369.025 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

14.396.928 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών

4.465.000 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας σπόρων προς σπορά

3.518.628 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας

542.800 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας μήλων

16.179.600 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση περί καλλιέργειας πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών

64.862.472 ευρώ για Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και του αίγειου κρέατος

17.335.000 ευρώ για Ενισχύσεις τοπικών προϊόντων μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους

