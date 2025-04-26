Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Μαΐου

Συνολικά 1.205.378.923,38 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.789.443 δικαιούχους από τις 28 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 28 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.121.428.923,38 ευρώ σε 1.699.560 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2025,

στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.700.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Μαΐου 2025 του ν. 4778/2021,

στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 4.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και

από τις 28 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

