Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Μαΐου

Συνολικά 1.205.378.923,38 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.789.443 δικαιούχους από τις 28 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 28 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.121.428.923,38 ευρώ σε 1.699.560 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2025,
- στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.700.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Μαΐου 2025 του ν. 4778/2021,
- στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 4.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και
- από τις 28 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.