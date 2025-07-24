Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (24/7) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ξεκινώντας από τη λειψυδρία, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση του νερού. «Και να θέλαμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε. Ο πιο ακραίος φιλελεύθερος να ερχόταν στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει απόφαση ήδη του ΣτΕ από το 2014 για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τότε της ΕΥΔΑΠ που είπε όχι», όπως είπε. «Άρα καλό είναι, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει - όπως και όλη η Μεσόγειος - αυτό το πρόβλημα, η συζήτηση να γίνει επί των πραγματικών δεδομένων και επί των όποιων πραγματικών προτάσεων της κυβέρνησης, όχι επί φαντασιώσεων».

«Το βέβαιο είναι ότι βάσει των μελετών που υπάρχουν, η Ελλάδα είναι αυτήν την ώρα 19η σε όλον τον πλανήτη από πλευράς κινδύνου λειψυδρίας. Επομένως, οποιαδήποτε αδράνεια θα ήταν εγκληματική. Αν κατεβάσουμε τα μολύβια, σε 2-3 χρόνια θα έχουμε κάποια προβλήματα στην Αθήνα. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε νερό, αλλά θα έχουμε κάποια θέματα. Επίσης, υπάρχουν κάποιες περιοχές, όπως ορισμένα νησιά, τα οποία και σήμερα έχουν ξεκινήσει να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έχουμε αυτήν την ώρα 739 φορείς σε όλην τη χώρα που ασχολούνται με τον έναν τρόπο ή τον άλλον με την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση».

«Ξεκινάμε από αυτούς που χόρευαν στο κέντρο της πίστας του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε πως δεν γίνεται αυτόματα να πάρει πίσω η κυβέρνηση τα χρήματα, καθώς, όπως είπε, δεν είναι πολύ απλό να βγεις και να πεις ότι αποφάσισα και διέταξα. «Πρέπει να βασίζεσαι σε κάποια στοιχεία, είμαστε κράτος - δικαίου. Ωστόσο, μπορώ να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία στην Οικονομική Αστυνομία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑΔΕ, ώστε να έχουμε το ταχύτερο αποτέλεσμα».

«Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, θα ξεκινήσουμε από αυτούς που χόρευαν στο κέντρο της πίστας, που έπαιρναν περισσότερα χρήματα δηλαδή, γιατί εκεί υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Νομίζω - χωρίς μεγάλο κίνδυνο να πέσω έξω - ότι τέλος Αυγούστου θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τις πρώτες ανακοινώσεις».

Πηγή: skai.gr

