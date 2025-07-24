Η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας μας υπενθυμίζει ότι οι θεμελιώδεις αξίες της — ελευθερία, ισονομία, λογοδοσία και δικαιοσύνη — δεν είναι ποτέ δεδομένες. Ο Νίκος Δένδιας τονίζει πως η προστασία τους αποτελεί διαρκή ευθύνη, ειδικά σε μια εποχή παγκόσμιας αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Ζούμε σε μία εποχή στην οποία οι δημοκρατικές αξίες αμφισβητούνται και φαλκιδεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

51 χρόνια μετά την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα, η σημερινή επέτειος μας υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν αποτελεί ανεπίστροφη κατάκτηση. Η ευθύνη μας για τη διαφύλαξή της είναι διαρκής.

Η Δημοκρατία μαζί με όσα τη συγκροτούν (Ελευθερία, Ισονομία, Λογοδοσία και Δικαιοσύνη), αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για εθνική και κοινωνική ευημερία.»

