Σε ανάρτηση στα social media για τα 51 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Δημοκρατία γιορτάζει, σήμερα, τη νίκη της Ελευθερίας απέναντι στην καταπίεση. Την επικράτηση του Κοινοβουλευτισμού σε βάρος του αυταρχισμού. Και την επιλογή της Ευρώπης αντί της καθηλωτικής εσωστρέφειας», αναφέρει ο πρωθυπουργός. «Πενήντα ένα χρόνια από τότε που τις σηματοδότησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, οι επιλογές αυτές παραμένουν οι φωτεινοί φάροι της εθνικής μας διαδρομής».

«Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τη δικαιοσύνη και την ισότητα για όλους, μένοντας σε εγρήγορση. Γιατί η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται ποτέ δεδομένη. Ιδίως σε μία συγκυρία κατά την οποία οι εχθροί της χρησιμοποιούν τα πιο ύπουλα όπλα: από τηδιαστρέβλωση της αλήθειας και την τοξική παραπληροφόρηση των άκρων, μέχρι την εργαλειοποίηση προβλημάτων της εποχής μας όπως το Μεταναστευτικό», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης για να προσθέσει λέγοντας:

«Στις απειλές που διαμορφώνονται εκτός συνόρων δεν υπάρχει άλλη απάντηση από την ενίσχυση της αμυντικής και διπλωματικής ισχύος της χώρας. Ενώ στις εσωτερικές προκλήσεις αντιπαρατάσσουμε την ενότητα της κοινωνίας. Την πολύτιμη εσωτερική μας σταθερότητα. Και τη διατήρηση της Ελλάδας στην τροχιά προόδου και ευημερίας που επέλεξε τα τελευταία χρόνια. Ξεπερνώντας παθογένειες, λάθη και αστοχίες».

«Γιορτάζουμε, λοιπόν, και φέτος την 24η Ιουλίου 1974, τιμώντας όσους αντιστάθηκαν χθες στη δικτατορία. Αποκρούοντας τον λαϊκισμό του σήμερα. Και στρέφοντας το βλέμμα και όλες μας τις δυνάμεις προς ένα καλύτερο αύριο. Η Δημοκρατία, άλλωστε, προχωρεί μόνον όταν οι πολίτες που εκτιμούν τις αξίες της αρνούνται να ζήσουν χωρίς αυτές. Γι΄αυτό και την προστατεύουν καθημερινά» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

