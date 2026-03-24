Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε 2η φάση μέτρων

Για τα έκτακτα μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ τόνισε πως «αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε μια 2η φάση μέτρων».

Αρχικά, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «δεν πήγαμε να εξαντλήσουμε όλα τα όπλα μας αμέσως γιατί όπως βλέπετε είμαστε σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Επομένως πάμε με μια λογική που πάνε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μιας πρώτης παρέμβασης. Από δω και πέρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Βλέπετε τι έγινε χτες με το πετρέλαιο, πού ξεκίνησε, πώς έπεσε και πώς ξανανέβηκε. Εμείς πήγαμε βασισμένοι στο μοντέλο του 2022, με την τότε ενεργειακή κρίση και υιοθετήσαμε παρόμοιας φιλοσοφίας μέτρα. Με τα μέτρα που χτες παρουσιάστηκαν ειδικά για τα καύσιμα καλύπτουμε σε αυτή τη φάση ζημιά που έχει γίνει και στο diesel και στη βενζίνη. Και επιστρέφουμε όλη τη ζημιά πίσω μέχρι να φτάσει η βενζίνη στα 2 ευρώ και 11 λεπτά στην αντλία».

«Αυτή την ώρα καλύπτονται τα 2/3 της κοινωνίας, η έμφαση είναι σε αυτούς που είναι περισσότερο ευάλωτοι», είπε επίσης ο κ. Χατζηδάκης λέγοντας πως τα στοιχεία των φορολογουμένων που θα λάβουν το fuel pass είναι πιο αξιόπιστα από το 2022-3.

Για το εάν αναμένεται κάποιο έξτρα βοήθημα για το Πάσχα, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Πήραμε αυτά τα μέτρα, κοστίζουν 300 εκατ. Για αυτό το λόγο ανακοινώσαμε και την επιβολή του φόρου στον τζόγο, απ΄όπου υπολογίζουμε μια είσπραξη 100 εκατ. Και νομίζω είναι ένα δίκαιο μέτρο. Από κει και πέρα κρατάμε στην άκρη κάποια χρήματα… Αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε μια δεύτερη φάση μέτρων, ανάλογα με τις εξελίξεις γενικότερα στην αγορά».

«Έχουμε κάνει ένα καλό νοικοκυριό»

«Εάν ξεφύγει η κατάσταση σε αυτή την περίπτωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως θα κινηθεί, θα χαλαρώσει τους κανόνες για τα κράτη μέλη και ως εκ τούτου θα έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες παρέμβασης. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί και είναι πολύ πρόωρο να το συζητάμε», σημείωσε.

«Έχουμε κάνει ένα καλό νοικοκυριό, είχαν κρατηθεί όσα περισσότερα λεφτά μπορούσαν να κρατηθούν στην άκρη, γι΄αυτό έχουμε κάποιες ικανότητες. Πήγαμε σε μια πρώτη παρέμβαση και θα δούμε ανάλογα», τόνισε.

Για το μέτρο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως «νομίζω πως κάναμε κάτι το οποίο ήταν δίκαιο και αναμφίβολα θα έχει θετική αντανάκλαση στις τιμές». Και την επιδότηση των λιπασμάτων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε πως από 15 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία και σημείωσε πως οι αγρότες ωφελούνται και από το μέτρο για το diesel.

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές. «Ακριβώς επειδή είμαστε σε μια περίοδο διεθνούς κρίσης, φαντάζεστε να πάμε τώρα σε εκλογές, την ώρα που γίνονται όλα αυτά; Δεν νομίζω πως θα ήταν ένα δείγμα υπεύθυνης στάσης. Και ο κόσμος αυτό περιμένει από μας. Τα ποσοστά μας ανέβηκαν επειδή την ώρα της κρίσης υπάρχει μια μερίδα πολιτών πως σε αυτές τις ώρες εμπιστεύονται πιο πολύ τον Κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση», είπε.

Για την υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μια ανοιχτή επιστολή και πως ο ίδιος την διάβασε. «Η κυβέρνηση του τόπου έχει πληρώσει το σχετικό πολιτικό κόστος, αφού ανέλαβε τις ευθύνες. Η δικαιοσύνη έχει παρέμβει και η υπόθεση προχωρά και απ’ ότι καταλαβαίνω κι΄άλλο», ανέφερε.

Για τη δίκη των Τεμπών

Για την επεισοδιακή δίκη των Τεμπών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε πως «υπάρχουν δύο χωριστά πράγματα. Το ένα είναι ότι έγινε μια προετοιμασία για να υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα, που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, 450 θέσεις, χωριστές θέσεις για δημοσιογράφους, συγγενείς. Αυτό δεν επιδέχεται καμιάς αμφισβητήσεως. Το άλλο που επίσης δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως είναι ότι έγινε λάθος διαχείριση χτες το πρωί στον τρόπο με τον οποίον μπήκαν στην αίθουσα αυτοί που μπήκαν. Αντί να δοθεί προτεραιότητα στους δικηγόρους, στους παράγοντες της δίκης, αυτό δεν έγινε και επομένως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι έχουν πάρει το μήνυμα και θα το διαχειριστούν αντιστοίχως».

«Εμείς θέλουμε να προχωρήσει η δίκη, να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν. Υπάρχουν 36 κατηγορούμενοι». «Θέλω να ελπίζω πως και ορισμένοι από το πολιτικό σκηνικό θέλουν όντως να γίνει η δίκη και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Από όποια πλευρά και αν είμαστε δεν πρέπει να παίζουμε με τον ανθρώπινο πόνο», ανέφερε, ρίχνοντας καρφί προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Στην πολιτική δεν μπήκαμε για να συμφωνούμε όλοι με όλους, αλλά δεν μπήκαμε και για να προσβάλουμε ο ένας τον άλλο ακατάπαυστα και να μπαίνουμε σε μία διαδικασία πολιτικού χουλιγκανισμού... Εάν θέλουμε τέτοιες καταστάσεις, να βρούμε άλλο πεδίο από την πολιτική», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

